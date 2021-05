Gemist? Vrouw metershoog vast in boom nadat ze kat wilde redden en plannen voor duizend hotelkamers

Terminale John (52) is overlast van studenten zat

Keihard geschreeuw, feesten met honderd man en dreunende muziek van ’s ochtendsvroeg tot in de late uurtjes. Buurtbewoner John van Leeuwen (52) heeft het helemaal gehad met ‘de ellende’ die ze veroorzaken, dus schreef hij burgemeester Van Bijsterveldt een brief in de hoop dat ze zou ingrijpen. ,,Je krijgt in Delft twee kampen: Delftenaren staan lijnrecht tegenover die studenten.”

Vrouw zit half uur lang op zeven meter hoogte vast in boom, nadat ze haar kat probeert te redden

Een vrouw heeft vanmiddag ruim een half uur lang op metershoog vast in een boom in Voorschoten gezeten, nadat ze haar kat probeerde te redden. De brandweer moest uitrukken om het dier en de bazin weer op de grond te krijgen.

Omwonenden worden gek van padelbaan

Getok en gegalm van de bal tegen het kunststof racket van de sport padel drijft omwonenden van de padelbanen op het sportcomplex aan de Laan van Poot tot wanhoop. Ze noemen het de keerzijde van de razend populaire sport in woonwijken. ,,Iedereen is alleen maar enthousiast over de sport, maar vergeet de omwonenden.”

Aannemer is eindelijk klaar, zo ziet Franx er van binnen uit

Dag in, dag uit zijn de vrijwilligers van Terra Art Projects bezig om hun droomlocatie af te krijgen. Zij hebben meer dan een half jaar de tijd tot de opening van het nieuwe Franx.

Plannen voor duizend extra hotelkamers

De meeste hotelkamers in Den Haag staan al bijna een jaar leeg, maar de plannen voor tientallen nieuwe hotels blijken gewoon te worden doorgezet. Alleen in het centrum gaat het al om zo’n 25 aanvragen, die nu in behandeling worden genomen door de gemeente. Politici en bewoners maken zich zorgen. De gemeente staat machteloos.

Winkelcentrum ’s-Gravenzande was lange tijd het lelijke eendje

Op winkelgebied was ’s-Gravenzande lang het lelijke eendje van het Westland. Nergens stonden twee jaar geleden meer winkelpanden leeg dan in Ut Breeje Durp, zoals Westlanders de kustplaats liefkozend noemen. Corona ten spijt zien bezoekers tot hun vreugde positieve veranderingen. In voorheen donkere etalages lonken nu onder meer culinaire lekkernijen en vrolijke zomerjurken naar klanten.

Zoetermeerse honden brengen elk jaar ruim half miljoen op

Vrolijk dartelen Shidu en Mulan rond op het hondenstrand van de Noord Aa. Behalve veel plezier voor hun baasje bezorgen de twee en alle andere blaffende viervoeters de stad een mooie inkomstenbron. En het aantal honden in de stad zit in de lift.

Met mix van maatregelen worden files en overlast rond Mall aangepakt

De ervaringen die op Hemelvaartsdag zijn opgedaan om het verkeer rond de nieuwe Westfield Mall of the Netherlands beter te laten doorstromen worden verder uitgewerkt. Op die manier willen de Mall, de gemeente Leidschendam-Voorburg en Rijkswaterstaat zorgen dat er zo min mogelijk files ontstaan en omwonenden geen overlast ervaren door de grote toestroom naar de Mall.