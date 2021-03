Gemist? Vrouwen geconfronteerd met intimidatie op straat en de huizenjacht is hopeloos

Wie is de man die Armando doodstak?

De politie heeft beelden verspreid van de man die verdacht wordt van het neersteken van Armando. De 26-jarige Armando kwam daarbij om het leven. Het is een doorbraak in het onderzoek, maar de politie weet nog niet wie de man is.

Charlie Aptroot krijgt na een jaar éindelijk zijn afscheid

Het toekomstige park rond de Dobbeplas krijgt de naam Burgemeester Aptrootpark. Oud-burgemeester Charlie Aptroot (70) is vanmiddag verrast met die vernoeming van dit park in het hart van zijn stad. Hij noemt het waanzinnig: ,,Dit is heel bijzonder, ik voel me zó vereerd.‘’

Hopeloze huizenjacht

Haagse huurders zijn moedeloos nu zij door de overkokende woningmarkt steeds langer moeten wachten op een huurwoning in de sociale sector.

‘Voor de zomer plan van aanpak’

Bijna de helft van de inwoners van Den Haag is buitenshuis slachtoffer van intimidatie en heeft daar soms lange tijd last van. Ze mijden bepaalde plekken of doen op straat alsof ze bellen. Boetes, meer politie en verlichting zouden helpen.

Recordaantal zieken bij brandweer

Niet eerder dit coronajaar waren er zoveel brandweermensen ziek of in quarantaine. Ploegen draaien extra diensten om dat gat op te vullen. Brandweercommandant Esther Lieben vraagt voor de veiligheid van iedereen om voorrang bij het vaccineren voor alle hulpverleners in de frontlinie.

Dennis Groenewold volgt Hanneke van der Werf op als fractievoorzitter D66

Dennis Groenewold is na het vertrek van Hanneke van der Werf naar de Tweede Kamer de nieuwe fractievoorzitter van D66 in de Haagse gemeenteraad.

‘Ik betaal honderden euro’s, maar ik kan nergens een parkeerplek vinden’

De invoering van betaald parkeren in Laakkwartier-Oost vorige maand heeft tot grote onvrede geleid onder bewoners van de Haagse buurt. Autobezitters moeten nu veel meer betalen voor een parkeervergunning, terwijl er veel te weinig beschikbare parkeerplekken zijn.

Agent (32) van politie-eenheid Den Haag aangehouden voor ‘computervredebreuk

Een agent (32) van de politie-eenheid Den Haag is vanochtend aangehouden. Dat meldt het Openbaar Ministerie vandaag. De man wordt verdacht van ‘het ongeautoriseerd raadplegen van politiesystemen’, ook wel computervredebreuk. De woning van de verdachte agent werd doorzocht.

Haagse imam moet boete van 675 euro betalen

De Haagse soennitische imam Mohamed M. (52) is veroordeeld tot een boete van 675 euro (eis 1000 euro) omdat hij tijdens een herdenkingsdienst andersgelovigen ‘varkens’ noemde.

Verbijsterde raad wil opheldering over ‘coffeeshop-actie’

Wethouder Hilbert Bredemeijer ondertekende maandag een petitie tegen de mogelijke komst van een coffeeshop naar de wijk Nieuw-Waldeck. De gemeenteraad is verbijsterd en eist opheldering.