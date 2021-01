Gemist? Vuurwerk explodeert in huis en bebloede bestuurder rijdt zelf naar het ziekenhuis

Explosief in huis

De bewoner van een huis aan de Haagse Beverweerdstraat zat achter zijn computer toen hij plots werd opgeschrikt door een harde knal en er opeens ook glasscherven in het rond vlogen. Het lijkt erop dat er zwaar vuurwerk bij hem naar binnen is gegooid. Wonder boven wonder bleef zijn hond ongedeerd.

Bebloede bestuurder

Een bebloed slachtoffer heeft zich gemeld voor de ingang van de spoedeisende hulp van HMC Westeinde. Vermoedelijk is het slachtoffer elders in de stad neergestoken en op eigen kracht naar het ziekenhuis gereden, meldt calamiteitensite District 8.

Nieuwe auto voor weldoener van Laak

Meer dan 6000 euro zamelden 280 oud-collega’s, vrienden en onbekenden in de twee kerstdagen in voor Kees Berenbak, wiens auto door vuurwerk uitbrandde in Laak. Een erfstuk van de vader van Kees die zich al jaren het vuur uit de schoenen loopt voor de wijk. Vandaag kreeg hij z’n vervangende auto.

Tieners en moeder opgepakt voor grootschalige fraude

Twee Haagse jongens (van 17 en 18 jaar oud) en een 57-jarige Haagse vrouw zijn aangehouden op verdenking van WhatsApp-hacking en zogenoemde vriend-in-noodfraude, meldt de politie. Het trio zou vooral accounts van prominente mensen in het openbaar bestuur hebben gehackt en daarbij 100.000 euro buit hebben gemaakt. Ook vond de politie bij een doorzoeking een vuurwapen bij één van de drie.

Imam mag Schilderswijk weer in

De in Den Haag omstreden imam Fawaz Jneid mag de Schilderswijk en Transvaal weer in. De rechtbank heeft de vorig jaar aan hem opgelegde gebiedsverboden vernietigd.

Explosieve groei meldingen discriminatie in Den Haag

Het aantal meldingen van discriminatie in Den Haag is het afgelopen jaar bijna verdrievoudigd. Daar waar er in 2019 nog ‘maar’ 170 meldingen en klachten binnenkwamen bij Den Haag Meldt, de instantie waar Hagenaars terecht kunnen over discriminatie, waren dat er vorig jaar ruim 450. ,,De mensen denken steeds vaker: ik laat dit niet over mijn kant gaan’’, merkt de Gemeentelijke Ombudsman Addie Stehouwer.

Militairen schieten te hulp bij verpleegafdeling in Voorburg

Vier militaire zorgverleners springen bij op de tijdelijke non-covid-verpleegafdeling in Voorburg. ,,Hierdoor komen extra bedden vrij in Delft voor de zorg van covid-patiënten binnen en buiten onze regio.”

Meer mensen met eetstoornissen en ernstige kwalen bij klinieken door corona

Klinieken in de Haagse regio die mensen met eetproblemen behandelen, zien een stijging van het aantal aanmeldingen sinds het coronavirus hier voet aan de grond kreeg. Klachten dreigen bovendien te verergeren. ,,Eenzaamheid en een gebrek aan dagelijkse structuur breekt velen op.”

Man betrapt tijdens verkopen van drank na 20.00 uur, blijkt nog maanden de cel in te moeten

Een man die afgelopen dinsdag na 20.00 uur alcohol verkocht in zijn avondwinkel aan de Regentesselaan in Den Haag, had dubbel pech. Niet alleen werd hij betrapt door agenten, de politie kwam er ook achter dat hij nog een gevangenisstraf open had staan.

Politie schiet gericht op vluchtende overvallers bij wilde achtervolging door Den Haag

De politie heeft afgelopen nacht tijdens een achtervolging op de Noordpolderkade in het Haagse Laakkwartier meerdere keren geschoten op personen die verdacht werden van een gewapende overval. Vier mannen zijn aangehouden.