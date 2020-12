Gemist? Vuurwerkterreur in Schilderswijk moet stoppen en steekpartij in binnenstad was mogelijk wraakactie

‘Vuurwerkterreur in Schilderswijk moet stoppen’

Bewoners rondom het Jacob van Campenplein die onlangs wéér slachtoffer zijn geworden van een aanslag met zware vuurwerkbommen op hun woning, zijn als de dood voor de jaarwisseling. Ook woningcorporatie Haag Wonen houdt rekening met nieuwe incidenten tijdens oud en nieuw. De politie roept mensen die iets weten op zich te melden.

Man (43) opgepakt in Pijnacker na steekpartij

In de Albert Heijn aan de Grote Marktstraat in de binnenstad van Den Haag heeft vanmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij raakten drie mensen gewond. De verdachte is zojuist aangehouden, laat de politie weten. De 43-jarige man werd aangehouden in Pijnacker.

Haagse samoerai

Bjørn zei topbaan op, verkocht huis én brak met vriendin: ‘Ik wilde liever samoerai zijn’ Bjørn Aris was succesvol in de bankensector, toch zei hij zijn baas, huis en relatie vaarwel om zich te verdiepen in de Japanse zwaardkunst en zenboeddhisme. De Haagse samoerai deelt zijn inzichten in zijn nieuwe boek.

Horeca in Westland en Zoetermeer gaan 17 niet open

Horecaondernemers in zo’n zestig steden en regio’s openen op 17 januari hoe dan ook de deuren. Een groot aantal horecaondernemers vindt dat de maat nu écht vol is. Horeca Westland volgt het landelijke beleid en doet daar dus niet aan mee. Ook in Zoetermeer laten horeca-ondernemers weten de deuren dicht te houden.

Het kost wel wat moeite, maar op langste route van Den Haag rijdt straks een moderne tram

Bijna elke Hagenaar heeft er wel een keer ingezeten: tramlijn 1. Het spoor van de langste route van Den Haag wordt vervangen omdat er dadelijk modernere, lagevloerse trams komen. Een deel van de route is al vernieuwd. Nu is het laatste stuk aan de beurt. Dit voorjaar is het werk klaar.

SBS6 filmt verduurzaming van Haagse portiekwoning

In het SBS6-tv-programma Green Make Over is zondag te zien hoe een Haags stel zijn woning laat verduurzamen. Pieter Carrière en zijn partner Mathijs wonen in een huurflat in Laak. Ze krijgen hun portiekwoning niet goed warm, verbruiken 40 procent meer energie dan vergelijkbare huishoudens en willen graag wat milieuvriendelijker wonen.

Eye Filmmuseum wil dolgraag 123 jaar oude Delftse projectiewagen

Een 123 jaar oude Delftse projectiewagen voor dia’s en films is mogelijk binnenkort te bewonderen in het Eye Filmmuseum in Amsterdam. Op dit moment staat het pronkstuk, in 1897 ontwikkeld door de Delftse ondernemer en grondlegger van onder andere Gist Brocades en Calvé Jacques van Marken, nog te verstoffen in het depot van een museum in Brabant.

