Gemist? Wanhoop staat moeder vermiste Fabiënne (22) nabij en Hart voor Den Haag raakt twee zetels kwijt

Moeder vermiste Fabiënne (22): ‘Bang dat mijn grootste nachtmerrie werkelijkheid wordt’

De wanhoop staat haar moeder nabij. Er is namelijk nog geen enkel spoor van de vermiste Fabiënne Geers. De 22-jarige blondine is al een week vermist. ,,Ik wil niets liever dan haar in mijn armen sluiten.”

Nieuwe kandidatenlijst kost Hart voor Den Haag twee zetels: partij van De Mos nu even groot als de VVD

Op de dag dat Hart voor Den Haag de kandidatenlijst presenteert, raakt de partij opnieuw een zetel kwijt. Raadslid Janice Roopram verlaat de partij en gaat zelfstandig verder. Afgelopen weekend deed Frans Hoijnk van Papendrecht dat ook al.

Ferry T. wil familie eindelijk vertellen wat hij met Renée (23) deed die fatale nacht: ‘Hij is zenuwachtig’

Ferry T. (42), de man die wordt verdacht van de moord op Renée (23), wil haar nabestaanden eindelijk vertellen wat er die afschuwelijke nacht in mei is gebeurd. De zenuwachtige verdachte heeft volgens zijn advocaat één probleem: ,,Hij herinnert zich nog steeds niet alles.”

Leo (83) sjouwt elke dag met eten voor steeds meer arme buurtgenoten: ‘Iemand viel flauw van de honger’

Leo van Rheenen (83) sjouwt op de dag dat de rijkste miljardairs deze coronacrisis 15.000 dollar per seconde blijken te verdienen met ingezameld eten voor arme buurtbewoners. In zijn wereld draait het niet om pleziervluchten naar de maan, maar om hoe hij de extra monden vult die zich wekelijks nieuw melden. ,,Ik ben nooit vergeten hoe mijn moeder huilde omdat er geen eten was.’’

Gevaarlijke hond loopt na aanval op Ben (6) weer rond in de wijk: ‘Mijn vrouw wil verhuizen’

Peter van Schie stond doodsangsten uit toen zijn zoontje Ben (6) vorig jaar voor zijn ogen uit het niets werd gegrepen door een bloeddorstige rottweiler. Experts concludeerden na een inbeslagname dat de kans groot is dat de hond weer toeslaat. Maar nu loopt diezelfde rottweiler weer rond in de buurt. ,,Mijn vrouw wil het liefst verhuizen.”

Helpt weren werklozen en criminelen tegen verdere achteruitgang woonwijk? ‘In Rotterdam geen effect’

Bewoners in de bijstand of met crimineel verleden weren uit wijken, zoals Zuidwest, waar al veel problemen zijn. Het is volgens sommige Haagse politici dé oplossing tegen verdere achteruitgang. Maar juist op het moment dat de gemeenteraad zich buigt over de invoering van de zogeheten Rotterdamwet in Zuidwest, brokkelt de steun voor de omstreden maatregel af in Rotterdam zélf.

Overleven op Blue Monday: ‘Ga nieuwe dingen doen en kom juist nú met goede voornemens’

De derde maandag van januari staat bekend als de deprimerendste dag van het jaar. Niet voor mindset- en burn-out coach Genesis van Os uit Den Haag. ,,Ga naar buiten en zeg hallo tegen degene die je tegenkomt”, luidt een van haar adviezen.

Populariteit bloemen en planten groeit: ‘Mensen willen werkplek thuis gezelliger maken met groen’

Een bloemetje of plantje in huis halen om de werkplek thuis op te vrolijken is populair in coronatijd. Het is mede de reden dat de wereldwijde export van sierteelt is de afgelopen vijf jaar flink gegroeid, met een jaarlijkse gemiddelde groei van bijna vier procent.

Negen op de tien langdurig werklozen komt misschien nooit meer aan de bak

Slechts een op de tien langdurige bijstandsgerechtigden in Den Haag kan aan het werk. De rest van de ongeveer 22.000 cliënten blijft voor langere termijn afhankelijk van een uitkering. Dat is de conclusie van de gemeente.

Stellata legt de voortgang van haar transitie een jaar lang vast: ‘Zo zie je echt de verschillen’

Transgender vrouw Stellata Koppe (47) uit Hoek van Holland maakt al 51 dagen dagelijks twee foto’s van zichzelf: een portret met ontbloot bovenlijf en een selfie in steeds een ander jurkje.

Veel nieuwelingen, maar bar weinig vrouwen op de lijst van Hart voor Den Haag

Richard de Mos gaat met Hart voor Den Haag de verkiezingscampagne in met veel nieuwelingen op hoge plaatsen op de kandidatenlijst. Voor vrouwen is er bar weinig plek. Alleen Rita Verdonk staat in de top-10

Museum leiden? Directeur Sabine (43) keert niet terug na zwangerschapsverlof: ‘Meer tijd met baby’

Directeur Sabine Huls (43) stopt bij Museum De Voorde. Ze keert na haar zwangerschapsverlof niet terug bij het veelbesproken museum van Zoetermeer. ,,In deze fase van de ontwikkeling van het museum ben ik niet langer de juiste persoon om het museum te leiden.”

Ouders woonden bijna 60 jaar in deze statige woning, maar kinderen verkopen huis nu aan hoogste bieder

Babet Galis en zijn zussen verkopen hun ouderlijk huis aan de Oude Delft. ,,Een bijzondere plek in Delft waar mijn ouders bijna 60 jaar hebben gewoond.”

