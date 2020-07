Gemist? Wat je moet weten over de corruptieaffaire, vernielingen bij boerderij en lachgas op autodak

Interview Directeur Paard vreest kaalslag als gemeente niet bijspringt: ‘Creëren hier voor mensen soundtrack van hun leven’

14:11 Op verzoek van de fotograaf poseert ze tegen een bakstenen achterwand in haar kantoor. Tegen een decor van vier gitaren die het bewijs vormen dat we hier niet bij een koekjesfabriek op de koffie zijn gekomen, maar bij een poppodium. Daar waar de liefde voor muziek diep zit. En dat geldt bepaald ook voor directeur Majel Blonden. ,,Ik was zo blij toen we afgelopen vrijdag weer voor het eerst de grote zaal openden. Ik reed ’s nachts met een big smile weer naar huis.’’