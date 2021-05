Gemist? Wateringen vreest voor ‘stille annexatie’ door Den Haag en Kevin K. (31) ontkent seks met meisje (15)

Kinderen met wapens en werkloosheid

Den Haag Zuidwest, met 70.000 inwoners in of op de rand van armoede, werkloosheid, criminaliteit en slechte gezondheid, moet worden gered met extra miljoenen euro’s. De situatie is er spannend, vindt burgemeester Jan van Zanen. De kloof met de rest van de stad moet gedicht.

Kevin K. (31) ontkent seks met meisje (15)

Tegen de 31-jarige Kevin K. is vandaag een celstraf van vier jaar geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor onder meer ontucht met en het onttrekken aan het gezag van een 15-jarig meisje uit Berghem (Noord-Brabant). Ook moet hij zich laten behandelen voor een seksuele stoornis.

Ferry T. verdacht van moord of doodslag op rugbyster Renée (23)

Het voorarrest van Ferry T., de 41-jarige Hagenaar die maandag werd aangehouden wegens betrokkenheid bij de dood van 23-jarige rugbyster Renée, is met twee weken verlengd. De verdachte werd vandaag voorgeleid voor de moord of doodslag. Ook wordt hij verdacht van het in brand steken van haar lichaam.

Wateringen vreest voor ‘stille annexatie’ door Den Haag

Sommige Wateringers kunnen er nog steeds kwaad om worden, de annexatie van delen van het dorp door ‘grote buur’ Den Haag. Ruim 25 jaar later is de fractie van CDA Westland gestuit op een nieuwe ‘stille annexatie’ van een deel van Wateringen. Dit na meldingen dat er regelmatig veel te hard wordt gereden op de Noordweg. ,,Den Haag moet de plaatsnaamborden op eigen grond zetten.”

Ban op grote windmolens en zonneparken

Het Midden-Delflandgebied blijft gevrijwaard van grote windmolens en zonneparken. Dat hebben de gemeenten in de regio’s Haaglanden en Rijnmond met elkaar afgesproken. Onder meer Rotterdam en Den Haag vinden het belangrijk dat de landschappelijke waarde van het ‘gras tussen de steden’ behouden blijft.

‘Ik ben hier om het niveau op te krikken’

Hagenaar Hicham Faik (28) kan vanavond in zijn eerste seizoen bij Al-Faisaly direct de nationale beker van Saoedi-Arabië winnen. Het zou de kroon zijn op negen maanden in het land, waar Faik zich prima thuis voelt.

‘Ik ben er kapot van’

Uitbaatster Vanessa Nutbey van sportcafé ’t Nesjuh is ‘boos, verdrietig en gestrest’. Vanwege asbest is haar inventaris vernietigd. Daarmee is het over en uit voor haar zaak, want geld voor nieuwe spullen heeft ze niet. De gemeente zou toegezegd hebben alles te vergoeden, maar die ontkent. ,,Ik ben woest.”

Westlanders brengen 500 ideeën in voor toekomst Floragebied

Ongeveer 500 Westlanders hebben de afgelopen maanden ideeën aangereikt voor de toekomst van het gebied rondom bloemenveiling Royal FloraHolland op de grens van Naaldwijk en Honselersdijk. Jamila Gouiaa en Chayenne van Eijk zijn winnaar geworden van een speciaal daarvoor gehouden ontwerpwedstrijd.

‘Ik neem dit elke dag mee naar huis’

Het is op dit moment misschien wel de grootste ergernis onder inwoners van Den Haag: de smerige troep op straat. Maar ook op het stadhuis balen ze er verschrikkelijk van. ,,Als er iets is dat ik elke dag mee naar huis neem, is dit het wel’’, bekent verantwoordelijk wethouder Hilbert Bredemeijer. Volgens hem heeft de gemeente echt van alles geprobeerd. ,,Maar het voelt als dweilen met de kraan open’’, zegt hij diep zuchtend.

‘Brexit biedt ook kansen’

Den Haag gaat ondernemers die hun activiteiten willen uitbreiden naar Groot-Brittannië de komende maanden actief ondersteunen. De brexit biedt namelijk ook kansen voor Nederlandse bedrijven, is het idee. Eerder hielp de gemeente zo al met succes ondernemers die in Duitsland actief wilden worden. ,,Het Verenigd Koninkrijk is een grote markt met ruim 65 miljoen inwoners.’’

Strenger optreden maakt verkamering bijna ‘onmogelijk’

Een vergunningsplicht voor woningvorming en huizen die kleiner zijn dan 180 vierkante meter komen niet in aanmerking voor splitsing. Met deze nieuwe maatregelen wil de gemeente paal en perk stellen aan de verkamering in Delft. Daarbij worden opgekochte panden verbouwd tot kleinere appartementen, die vaak aan studenten worden verhuurd.

Aan de wandel voor je nieuwe moerstaal

Nederlands hoef je echt niet alleen te stampen in de schoolbankjes. Doe bijvoorbeeld mee met de nieuwe taalwandelingen. Dan spijker je de taal ook bij, vertelt Rosane de Souza.

‘Leven is naar de kloten door dit huis’

Het is wachten tot het een keer echt fout gaat, denken bewoners in Palenstein. Rond het Van Duvenvoordepad kampen zij met problemen door de nul-op-de-meterwoningen. Afgelopen maandag ontstond zelfs een brand.

