Gemist? Weer datalek bij gemeente Zoetermeer en Haagse bedrijventerreinen willen coffeeshops niet hebben

‘Desnoods stappen we naar de rechter’

Ze kunnen vrijwel nergens terecht. Dus wil Den Haag enkele van de vele coffeeshops uit de Weimarstraat en het Zeeheldenkwartier gaan verplaatsen naar bedrijventerreinen. Maar ook die moeten niks hebben van de komst van wietzaken: ,,We zullen er alles aan doen om dit tegen te houden.’’

Weer datalek bij gemeente Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer heeft in korte tijd voor de tweede keer gegevens gelekt. In augustus zijn de e-mailadressen van Tozo 5-aanvragers uit de stad rondgestuurd.

Elke en Carin, twee Westlandse ‘heksen’ die dieren beter maken

In een Westlandse praktijk graven twee veterinair homeopaten naar de oorzaken van grote en kleine problemen bij huisdieren. ,,Als ze ons dan heksen noemen, dan lachen we daarom.’’

‘Haagse Harry’ Rinus (56) dood gevonden in zijn favoriete parkje

Bier, sigaretten en hangen op straat, dat was het leven van Rinus (56). De Hagenaar werd vrijdag dood gevonden op een bekende zwerversplek aan de Lijnbaan. De politie onderzoekt de zaak als een misdrijf.

Nieuwe winkel op CS

Het is te hopen dat ze snel weer met heel velen naar Den Haag komen: toeristen. De stad is er in elk geval klaar voor om ze te ontvangen en direct van alle mogelijke groen-gele informatie te voorzien. The Hague Info Store zit vanaf nu in het Centraal Station.

Minder laveloze studenten op de SEH tijdens introductieweek

Er hebben zich dit jaar tijdens de introductieperiode minder laveloze studenten gemeld bij de Spoedeisende Hulp van het Reinier de Graaf Ziekenhuis ten opzichte van voorgaande jaren. Die conclusie trekt kinderarts Nico van der Lely. ,,Maar feit blijft dat er nog steeds een paar op de intensive care zijn beland.”

Zeiler Jean Luc zag zwemster in nood en sloeg meteen alarm

‘Is het een zeehond die met zijn staart flappert?’ vroeg zeiler Jean Luc Ralet zich vanmorgen af toen hij kilometers voor de Wassenaarse kust vanaf zijn boot ineens iets in het water zag drijven. Een zwemmer zo ver van het vaste land is nauwelijks voor te stellen, maar toch bleek dat het geval te zijn. De Belg kon zijn ogen niet geloven. ,,Wie doet dat nou, het was 10 mijl van de kust!”

Snel aan de beurt bij LangeLand Ziekenhuis

Zoetermeerders boffen: de wachttijden zijn op dit moment bijna nergens zo kort als bij het LangeLand Ziekenhuis. Met gemiddeld 21 dagen wachttijd heeft het ziekenhuis momenteel een podiumplek: het ziekenhuis staat in het onderzoek van deze krant naar actuele wachttijden nu landelijk op plek drie.

Vrouw (24) overleden na aanrijding met dronken automobilist

Yvonne, een 24-jarige vrouw uit Den Haag, werd twee weken geleden in het holst van de nacht van haar fiets gereden in Saint-Denis-en-Val in Frankrijk. De jonge vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed enkele dagen later aan haar verwondingen. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag weten.

Bulgaren speciaal naar Nederland voor zitting van een kwartier

De twee Bulgaren reisden speciaal naar Nederland, waar ze bij de kantonrechter in een kwartier tijd een boete van 95 euro kregen voor het overtreden van de coronaregels in Den Haag. ,,Ik wil geen problemen met justitie.”

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.