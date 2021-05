Gemist? Weer een steekpartij in Den Haag en verzekeraar eist blootfoto van verminkte borst

Verzekeraar eist blootfoto van verminkte borst van Wendy: ‘Het gaat niet alleen om mij’

De 51-jarige Wendy krijgt voorlopig geen cent van verzekeraar Menzis nadat door kanker een borst moest worden verwijderd en de borstreconstructie mislukte. Menzis eist dat de Haagse met haar mobieltje blootfoto’s maakt van de verminkte borst en die per mail of post opstuurt naar de afdeling machtigingen. Wendy weigert dat.

Steekpartij op de Paets van Troostwijkstraat: buurtbewoner ziet arrestatie voor zijn neus gebeuren

Een persoon is zondagochtend gewond geraakt bij een steekpartij op de Paets van Troostwijkstraat in Den Haag. De politie heeft kort daarna twee verdachten kunnen aanhouden. Eén van hen werd aangehouden op De Genestetlaan. Een buurtbewoner keek toevallig net uit zijn raam en zag hoe agenten de man overmeesterden.

243 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken: Lees hier het laatste coronanieuws

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zondag 16 mei.

Tientallen mensen komen bijeen om doodgestoken Myron (17) te herdenken

Tientallen mensen kwamen zaterdagavond bijeen op de Rijswijkseweg in Den Haag om de 17-jarige Myron te herdenken. Hij werd donderdag 6 mei op deze plek neergestoken en overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Dankzij zijn vrienden staat Horas na herseninfarct weer dagelijks in de Molenstraat: ‘Zij zorgden voor mijn revalidatie’

Nadat Horas Simanullang (59) ruim twee jaar geleden een herseninfarct kreeg, droomde hij al in het revalidatiecentrum over de heropening van zijn winkel. Nu staat hij er weer. Zonder zijn vrienden had hij het niet gered. ,,Zij zorgden voor mijn revalidatie.”

De fans mogen aanschuiven bij de onderhandelingen

Bestuurlijke chaos, sportieve crisis… Bij ADO Den Haag is het nooit zo turbulent geweest als nu. Clubwatcher Marijn Abbenhuijs vertelt in de rubriek Jagen, Jagen dagelijks over de jacht op punten én munten.

Onenigheid tussen gemeente en provincie over bevoorrading strandtenten via fietspad: ‘Rijden zelfs vrachtwagens’

De gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de bevoorrading van strandtenten op Molenslag in Monster via het fietspad door de duinen. Volgens verantwoordelijk wethouder Abee gedoogt de provincie het rijden van voertuigen over het fietspad zolang er geen hellingbaan is, maar daar klopt niks van, stelt Zuid-Holland.

Forum voor Democratie houdt manifestatie op het Malieveld: ‘Voor de vrijheid, tegen de coronamaatregelen’

De zogeheten ‘Vrijheidskaravaan’ van Forum voor Democratie staat vandaag op het Malieveld. De partij houdt een manifestatie ‘voor het herstel van onze vrijheid en van onze democratie. Voor onze identiteit en onze welvaart’, aldus de FvD. De manifestatie is om 15.00 uur begonnen. Inmiddels staat er een paar honderd man op het Malieveld.

Dankzij zijn vrienden staat Horas na herseninfarct weer dagelijks in de Molenstraat: ‘Zij zorgden voor mijn revalidatie’

Nadat Horas Simanullang (59) ruim twee jaar geleden een herseninfarct kreeg, droomde hij al in het revalidatiecentrum over de heropening van zijn winkel. Nu staat hij er weer. Zonder zijn vrienden had hij het niet gered. ,,Zij zorgden voor mijn revalidatie.”