Gemist? Wéér geen CPC Loop door Den Haag en bezoekers Amare lopen in ‘totale verbazing’ rond

Tien Haagse klassen al leeg door besmetting in de groep

Het nieuwe schooljaar is nog maar net begonnen. Maar in Den Haag staan zeker tien klassen op basisscholen al leeg door corona-infecties in de eerste lesweek. ,,Thuis zeggen de ouders: ‘ga maar buiten spelen’.”

Wéér geen CPC Loop door Den Haag

Opnieuw duizenden teleurgestelde hardlopers, wederom geen CPC Loop. De Haagse traditie legt het dit keer af tegen de coronamaatregelen. En waar evenementen sneuvelen, is de vergelijking met de Formule 1-race op Zandvoort niet ver weg.



Flinke kritiek op cultuurplan STIP-wethouder

Delft heeft torenhoge culturele ambities de komende jaren. Zo wil de Prinsenstad meer kunst en cultuur voor het groeiende aantal Delftenaren, meer ruimte voor poppodia creëren en een grotere en betere plek voor Theater De Veste vinden. Dat terwijl de Delftse cultuursector er in maart nog flink van langs kreeg door extra bezuinigingen. ,,We kunnen het plan niet ondersteunen als een realistische financiële onderbouwing uitblijft.”

Bezoekers Amare lopen in ‘totale verbazing’ rond

Het miljoenen kostende Cultuurcentrum Amare maakt al jarenlang de tongen los in Den Haag. Het enorme theater- en concertgebouw aan het Spui kwam vooral in het nieuws vanwege budgetoverschrijdingen. Nu het iconisch complex klaar is, wil dan ook iedereen zien hoe het eruit ziet. Duizenden mensen namen dit weekeinde een kijkje. ,,Wow, dit is echt heel mooi.’’

Haar bruiloft is allang geweest, toch draagt Marlies haar jurk nog vaak

Marlies van der Hout was op 1 juli een stralende bruid. Na een verlovingstijd van 12,5 jaar gaf ze haar jawoord aan Martin Hoogslag. Haar schitterende trouwjurk is, onder het motto ‘Where is the Dress’ aan een bijzondere tournee begonnen die op Instagram te volgen is.

Meer hoogbouw in Westland, maar geen woningen splitsen

Westland heeft veel behoefte aan extra appartementen. In Naaldwijk en ’s-Gravenzande moet hoogbouw komen, boven winkels kunnen kamers of kleine appartementen worden verhuurd. Het splitsen van woningen ziet de gemeente daarentegen niet zitten, uit vrees dat dan juist beleggers hun slag slaan.

Post sorteren als Max Verstappen

PostNL heeft het oude Stationspostkantoor aan de Rijswijkseweg gisteren in gebruik genomen als hoofdkantoor. De laatste creatie van rijksbouwmeester Bremer krijgt door een grote renovatie weer haar oude allure terug. Zaterdag mag u zelf komen kijken.

Julia zegt tegen voetballen bij de mannen volmondig ja

Er gaat amper een dag voorbij zonder dat Julia Kagie (20) op een voetbalveld in Den Haag staat. Als de voormalig jeugdinternational geen trainingen verzorgt op Ockenburgh bij Voetbalschool Back2Basic, traint of voetbalt ze wel zelf aan de Monseigneur Nolenslaan bij de mannen van zaterdag-derdeklasser DUNO.



Naast statushouders moet Zoetermeer ook Afghaanse vluchtelingen gaan huisvesten

Zoetermeer moet in de laatste maanden van het jaar voor 113 statushouders huisvesting zoeken. De vraag is hoe, want de kans is groot dat ook Afghaanse vluchtelingen deze kant op komen. Voor het einde van de maand moet de gemeente een plan indienen bij het Rijk.

Kunstenaar René Jacobs exposeert ‘corona-kunst’

Beeldend kunstenaar René Jacobs, eigenaar van galerie ART Jacobs aan de Nieuwe Langendijk, heeft een nieuwe expositie samengesteld met opvallende ‘corona-kunst’: De poppetjes aan het dansen. Jacobs heeft duizenden kleurige poppetjes verwerkt in verschillende creaties. ,,We leven in roerige tijden, waarbij de focus is verschoven van het individu naar de massa.”

