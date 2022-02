Gemist? Weggeslagen stukken strand komen vanzelf terug en Samantha de Jong weer op vrije voeten

Strand dat storm Corrie wegsloeg komt vanzelf weer terug

De happen strand die storm Corrie maandag uit de kust heeft genomen komen vanzelf weer terug. Dat zegt Rijkswaterstaat. ‘Het zand bevindt zich nu op een andere plaats en komt vanzelf weer terug’.

Ouderverstoting heeft grote gevolgen voor het kind: ‘School kan het verschil maken’

Ouderverstoting staat op de politieke agenda, maar in de praktijk weet een leerkracht dikwijls niet wat er moet gebeuren als mama papa zwartmaakt of andersom. Een Haagse school heeft er een speciaal protocol voor. Bij signalen gaat de adjunct-directeur Michelle Lawrence hoogstpersoonlijk een kop koffie drinken met de ouders. ‘Ik aarzel niet om Veilig Thuis in te schakelen. Vroeg ingrijpen spaart het kind.’

Straks drie banen voor FvD’er Gideon van Meijeren?

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren is lijsttrekker voor Forum voor Democratie in Den Haag. Dat staat in het proces-verbaal, waarop te zien is dat 23 partijen zich hebben aangemeld voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Bezorging van krant in ochtend staat onder druk

Een krant die ’s morgens vroeg niet in de bus ligt, of heel soms zelfs helemaal niet wordt bezorgd. Het is een grote ergernis voor abonnees, maar ook voor de kranten zelf. Mediabedrijven doen er alles aan om ervoor te zorgen dat hun kranten ’s morgens vroeg worden geleverd, maar dat wordt steeds lastiger. ,,We hebben een enorm tekort aan bezorgers.’’

Samantha de Jong, verdacht van heling van gestolen gereedschap, weer op vrije voeten

Samantha de Jong (32), beter bekend als de Haagse realityster Barbie, wordt verdacht van de heling van een grote hoeveelheid gestolen gereedschap. Ze is inmiddels op vrije voeten, maar blijft net als haar vriend verdachte.

Welke coffeeshop wil proefkonijn zijn?

Coffeeshops die nu op een kluitje in de Haagse winkelstraten zitten, ziet de gemeente graag naar bedrijventerreinen verhuizen. Of dat wettelijk mag, zal moeten blijken als een eerste ondernemer de stap durft te wagen.

Prachtige kans voor kwetsbaar Zuidwest of megalomane plannenmakerij?

Zuidwest staat voor een megaoperatie. Alleen al aan de Dreven, Zichten en Gaarden wil Den Haag de komende decennia 3500 woningen bijbouwen. Is het een nieuwe kans voor deze zo kwetsbare Haagse wijken, of een symbool van megalomane plannenmakerij? Volgende week beslist de politiek erover.

Demonstratie van 25 jaar geleden laat Yvo (52) niet los: hij debuteert nu als soort Dan Brown met thriller

In 1999 kwam Yvo Kühling met zijn auto vast te staan in een demonstratie van pro-Koerdische betogers. Ongewild en onverwacht leidde die gebeurtenis tot een wending in zijn leven en loopbaan. Hij schreef er een boek over waarmee hij als een Nederlandse Dan Brown op 52-jarige leeftijd zijn schrijversdebuut maakt.

Omwonenden Laga-gebouw willen géén overlast en ‘openluchtdisco’ meer na vertrek roeivereniging

Nu roeivereniging Laga verhuist naar de Nieuwe Haven zijn omwonenden bezorgd over wat de bestemming wordt van het monumentale gebouw aan de Nieuwelaan dat de vereniging achterlaat. ,,Het mag niet wéér een openluchtdisco worden”.

Moorden in feit en fictie op chique Sweelinckplein: ‘Eind december 1974 werd het de kille werkelijkheid’

Het chique Sweelinckplein is in 1962, decor voor een moord in de detectiveroman Sambals voor Sweelinck van de Haagse schrijver Pim Hofdorp. Commissaris Aremberg moet oplossen hoe er een lijk in het hotel kan liggen. Dat is fictie, maar eind december 1974 wordt de moord kille werkelijkheid. Voor de rubriek Plaats Delict beschrijft Hans Hemmes elke week een plek met een bloederig verleden.

Missie van Jeroen bereikt: ‘Duizenden Westlandse scholieren gaan nu naar theater of museum’

Mede dankzij Westland Cultuurweb gaan er jaarlijks zo’n 8000 Westlandse scholieren naar een theater of een museum. ,,We hebben leven in de brouwerij gebracht.”

Respect, De Voorde laat het op achttien manieren zien

Voor antivaxers, zorgpersoneel, politie, elkaar: tijdens de coronacrisis klinkt de roep om respect luid. Hoe respect er uit ziet? Kunstenaars laten het zien en iedereen mag komen kijken bij het Zoetermeerse Museum De Voorde, zegt tijdelijk directeur Hans van de Bunte.

‘De coronacrisis redde ons’

Weinig ploegen zijn beter uit de coronacrisis gekomen dan het vrouwenteam van RC Delft. De Delftse rugbysters strijden inmiddels in de kampioenpoule verrassend mee om de landstitel, maar nog niet zo lang geleden balanceerden de Delftsen in de degradatiepoule op de rand van de afgrond. ,,Toen alles werd stopgezet, kregen wij tijd om te trainen.”

