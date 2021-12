Gemist? Westland zegt altijd nee! ‘We slaan een modderfiguur’ en bootje gezonken in Leidschendam

Westland zegt altijd nee! ‘We slaan een modderfiguur’

Zo lang mogelijk dwarsliggen om je zin te krijgen, Westland heeft het tot een kunst verheven. Sociale huurwoningen, een islamitische school, een coffeeshop, woningen voor arbeidsmigranten, steeds lijkt er een Gallische middelvinger van achter de Westlandse palissade te worden opgestoken naar de buurgemeenten.

Veel politie rond Mediapark en Catshuis na signalen van rellen

Op en rond het Mediapark in Hilversum en het Catshuis in Den Haag zijn veel agenten op de been, nadat de politie signalen had ontvangen dat groeperingen de rechtsorde daar willen verstoren.

Is het gemis van publiek bij ijshockey het grootst?

Het gemis van publiek in de sportwereld is groot. Van alle sporters uit de regio missen de ijshockeyers van Hijs Hokij het publiek misschien wel het meest. Eén van de redenen waarom de hoogste ijshockeycompetitie dan ook wordt stilgelegd. ,,We worden niet meer opgejut door de fans.”

Eigenaren haasten zich om kenteken aan te vragen

Bestuurders van trekkers, golfkarretjes, grondverzetmachines of quads mogen vanaf 1 januari 2022 niet meer de openbare weg op zonder kentekenbewijs. Dat blijkt lang niet iedereen te weten. Op de valreep laten veel bestuurders nog snel een plaat maken bij kentekenfabrikanten, zoals Fource Automotive. ,,Soms willen mensen tien voertuigen tegelijk laten registreren.”

Plezierjacht zinkt in Leidschendam

Brandweerlieden hebben zaterdagavond gezocht naar mogelijke drenkelingen nadat een plezierjacht was gezonken langs de Vlietweg in Leidschendam. Uiteindelijk werd er niemand gevonden.

Uitslaande brand in woning aan de Spitsbergen in Zoetermeer

In een woning aan de Spitsbergen in Zoetermeer is zaterdagnacht brand uitgebroken. Het vuur was korte tijd uitslaand aan de achterkant van het rijtjeshuis. Dat meldt de brandweer. Er raakte niemand gewond.

Illustrator Marije werkte met Youp van het ‘t Hek en prijkt nu op Prentenboek van Kinderboekenweek

De naam van de Haagse illustrator Marije Tolman prijkt straks op het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2022. Het thema Gi-ga-groen! is haar op het lijf geschreven. ,,De natuur is iets wezenlijks voor mij. Ik ben er iedere dag wel te vinden en dat zijn altijd gelukzalige momenten.”