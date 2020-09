Gemist? Westlands raceteam crasht in Zandvoort en klemmend beroep vanwege Haagse woningnood

jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om al het nieuws uit Den Haag en omstreken vandaag te volgen? Dit is het nieuws van maandag 14 september.

Haagse huurnood

Haagse woningcorporaties doen samen met de gemeente Den Haag voor Prinsjesdag een klemmend beroep op het kabinet en de Kamer om extra middelen beschikbaar te stellen voor betaalbare huisvesting in deze regio. De nood is hoog. In Den Haag alleen al wachten zo’n 100.000 mensen op een sociaal huurhuis.

Voorbereidingen Prinsjesdag

Prinsjesdag 2020, de meeste ‘anders dan anders’ ooit staat op punt van beginnen. Henk Moesman, meester meubelmaker, heeft in de Grote Kerk de Troon afgestoft met een kwastje. In deze video laten we de laatste voorbereidingen zien.

Waarschuwingsshot kermis

De politie heeft vanavond een waarschuwingsschot gelost bij een verdachte situatie op de kermis op het Malieveld. Er zou een persoon met een vuurwapen zijn gezien. Vijf mensen zijn aangehouden.

‘Geef Den Haag een burgerjury en een burgerbegroting’

Met haar ombudspolitiek gaat Hart voor Den Haag graag naar de inwoners toe. Nu is het ook de beurt aan het stadsbestuur, zegt politiek leider Richard de Mos. Hij doet volgende week zes voorstellen om de Hagenaars meer invloed te geven: ,,Een burgerjury, een burgerbegroting: zo moeilijk is het niet.”

‘Brokkenmakers’

Het raceseizoen is voor het Dutch Dyane Racing Team op circuit Zandvoort met een zware crash geëindigd. Er is woede en teleurstelling nadat de auto van de Westlanders door een ander hard werd geraakt. ,,Absurd, ik snap niet dat je zo’n actie hebt kunnen ondernemen.”

Cindy verloor eerst haar zoon en toen de ketting met zijn as

In Den Haag hangen op meerdere plekken posters met daarop een foto van een hanger. Eentje met een hele emotionele waarde, in de hanger zit namelijk de as van Kai. Hij overleed op 3 mei van dit jaar plotseling, op 19-jarige leeftijd.

Beeldbellen vervangt bezoek consultatiebureau

Consultatiebureaus in en rondom Delft hebben hun dienstverlening drastisch aangepast vanwege corona. De inloopspreekuren zijn afgelast en reguliere consulten vinden telefonisch plaats of via beeldbellen.

‘Snotterseizoen’

Met de ‘r’ in de maand en het ‘snotterseizoen’ voor de deur bereiden Zoetermeerse scholen zich voor op veel uitval van leerlingen en leraren. Een snotneus is immers in deze coronatijd al reden om thuis te blijven.

Bekijk hieronder de video's die we afgelopen dagen hebben gemaakt in Den Haag en omstreken.

