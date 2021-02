Gemist? Westlandse kassen storten in door zware sneeuw en Haagse daklozen willen niet naar opvang

Nieuwste horecatrend: Spookkeukens openen in Den Haag en Westland

De eerste nieuwe donkere keukens, ook wel spookkeukens genoemd, worden ook in Den Haag en Westland geopend. Hier vanuit worden door restaurants afhaalmenu’s aangeboden. Het wordt gezien als dé nieuwste horecatrend.

Twintig kilo cocaïne, vuurwapens en witwassen van 2,5 miljoen euro: verdachten voorlopig vrij

De broers Fouad en Khaled E., verdacht van witwassen van 2,5 miljoen euro en het in bezit hebben van twintig kilo cocaïne, zijn in elk geval voorlopig op vrije voeten. Fouads vrouw Angelique S. kwam al in september voorlopig vrij.

Haagse handhaver draagt vanaf deze week een bodycam

De 170 handhavers in Den Haag dragen vanaf deze week een bodycam. Met de camera op hun uniform moeten ze veiliger hun werk kunnen doen. Begin juli werd al bekend dat de lopende proef omgezet werd in beleid. Dat gaat dus vanaf deze week in.

Nachtmerrie! Bestuurder rijdt door gladheid ijskoude water in

Dat je auto volledig onbestuurbaar kan worden door ijs op het wegdek heeft de bestuurder van een wit busje dit weekend aan den lijve ondervonden. Hij reed zonder dat hij er ook nog maar iets aan kon doen met zijn wagen het ijskoude water langs de Haagse Neherkade in. Een omstander zag het gebeuren enwist het op video vast te leggen.

Gevel van huis darter Raymond van Barneveld komt naar beneden

Dat was flink schrikken voor darter Raymond van Barneveld en zijn vriendin Julia gisteravond! Een deel van de zijgevel van zijn huis aan de Harry Pauwlaan in de Haagse wijk Ypenburg kwam zondagavond naar beneden.

Kassen storten in door zware sneeuw

Een enorme lading sneeuw heeft zondagavond een hectare van de freesiakwekerij van René Lievaart aan de Opstalweg in Naaldwijk rigoureus verwoest. De kas stortte volledig in door het natuurgeweld. De bloemen zijn verloren en met man en macht is maandag geprobeerd de belendende kas, die nog overeind staat, zo snel mogelijk weer dicht te maken.

Daklozen willen niet naar binnen

Terwijl een groot deel van Nederland na het sleeën lekker met een kop warme chocomel bij de verwarming gaat zitten, liggen er ook nog steeds dakloze Hagenaars op bankjes of in portieken. Het gaat naar schatting om een tiental mensen dat niet naar de opvang wil.

Toerisme ligt op zijn gat, maar dankzij strand komt het wel weer goed met Den Haag

De toerismesector in Den Haag heeft het zwaarder dan ooit door de coronacrisis. Maar daar waar in 2020 landelijk sprake was van een krimp van 65 procent, was dat in Den Haag ‘slechts’ 39 procent. Dit was met name te danken aan het strand. Hierdoor zal de krimp ook dit jaar minder groot zijn dan elders, is de verwachting.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.