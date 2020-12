Gemist? Wethouder wil schoolstelsel op de schop en parkeerplaatsen bij Meijendel vol

Richard de Mos maakt zelfs dealtjes bij een potje Risk

Justitie breidde dit jaar de beschuldigingen van omkoping tegen Richard de Mos nog verder uit. Behalve dat hij werd beschuldigd van omkoping, zou hij ook lid zijn van een criminele organisatie. Zijn antwoord: een boek, dat begin februari uitkomt én hij richtte een nieuwe landelijke politieke partij op.

Jeroen Otter over Lara van Ruijven: ‘Ze liet zien dat topsporters ook lief kunnen zijn’

Bondscoach Jeroen Otter (56) had een speciale band met Lara van Ruijven. Afgelopen juli overleed de shorttrackster onverwachts op 27-jarige leeftijd. Otter vertelt nu hoe bijzonder Van Ruijven was. ,,Ze zei rond haar 18de: alles leuk en aardig, maar ik ga eerst doen wat ik heel erg mooi vind. Dat zouden meer mensen moeten doen.’’

Wethouder wil schoolstelsel op de schop

Na de eindmusical in groep 8 gaat het ene kind naar het gymnasium en de ander naar het vmbo. De kans dat die twee elkaar daarna nog tegenkomen, is klein. Dat moet echt anders, vindt de Haagse onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer. ,,Houd die kinderen langer bij elkaar.”

Stapel afval in de fik in Den Haag en vlammen uit auto in Rijswijk

De brandweer is vannacht uitgerukt voor een stapel brandend afval in de Haagse wijk Laak. Dat meldt calamiteitensite District8. Vermoedelijk werd het vuur aangestoken. In Rijswijk ging een auto de fik in.

Geen warme kerst voor straatmuzikant Stelian: ‘Ik heb hulp nodig’

Straatmuzikant Stelian Läcätus (39) hoort bij Zoetermeer. Als vast gezicht op de Nelson Mandelabrug tovert hij een lach op ieders gezicht. Maar achter zijn vrolijkheid gaat verdriet schuil. Hij zoekt hulp.

Parkeerplaatsen bij Meijendel vol

Het is vanmiddag erg druk bij recreatiegebied Meijendel. Het bezoekerscentrum De Tapuit laat weten dat de parkeerplaatsen vol zijn. Wandelaars die toch graag het gebied in willen voor een frisse neus, worden geadviseerd om met de fiets te komen.

Lee Towers (74) wacht op betere tijden

Over een paar maanden viert Lee Towers zijn 75ste verjaardag. Nooit had hij kunnen denken dat de aanloop naar die mijlpaal zo extreem zou verlopen. ,,Maar ik red me wel hoor”, zegt de ambassadeur van Rotterdam, die in zijn Scheveningse penthouse wacht op betere tijden.