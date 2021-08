Gemist? Wie redt de rode ibis en 50 euro boete voor verkeerd parkeren deelscooter

Boete van 50 euro

Zoetermeer stelt regels op voor de aanbieders van deelscooters in de stad. De laatste tijd groeit het aantal meldingen over de groene scooters.

Delftse sportverenigingen gaan diversiteit bespreekbaarder maken

Delftse sportverenigingen samenbrengen om diversiteit in sport bespreekbaarder te maken. Dat is het doel van een bijeenkomst in de Van der Mandelezaal in Museum Prinsenhof Delft op 1 oktober.

Door brand getroffen kinderopvang houdt op Westerhonk krakers weg

Door een felle brand bij de scouting in Monster moest de kinderopvang 2Zeppelins afgelopen voorjaar op zoek naar een nieuw onderkomen. De kinderen worden vanaf de zomer op het terrein van het Westerhonk ondergebracht, waardoor ook meteen krakers buiten de deur worden gehouden.

‘Kunst is nu meer dan ooit nodig’

‘NoMangrove’ en ‘Rainlight’, werk van Elise Eekhout, geboren en getogen in Kwintsheul, hangt tot 9 september in de Rajasthan Lalit Kala Academy in Jaipur, India. Nou ja, niet het originele werk, maar hoogwaardige reproducties daarvan. Daar zit een verhaal achter.

Wie redt de verdwaalde rode ibis van een fatale Hollandse winter?

Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, stapt een zeldzame rode ibis al een maand rond in het Wateringse Hofpark. Maar het dier is gewend aan tropische omstandigheden en zal de komende winter waarschijnlijk niet overleven. Wie behoedt het beest voor een langzame en pijnlijke dood?

Verdwijning van de Delftse Post

Met het verdwijnen van de Delftse Post verliest de stad een icoon. En dat na 133 jaar. Noodgedwongen, want uitgever DPG Media kon er niet onderuit: de markt van de huis-aan-huiskranten staat al jaren onder druk. Er is vanwege de fors teruggelopen advertentie-inkomsten bijna geen plek meer voor titels die in één stad, streek of dorp worden uitgegeven.

Zoetermeerder (24) krijgt nu wél celstraf voor ontucht

De 24-jarige D.J., voormalig jeugdtrainer van een voetbalclub in Zoetermeer, is opnieuw voor ontucht veroordeeld. Eerder kwam hij weg met een voorwaardelijke straf, nu draait hij vijftien maanden de cel in.

Oh, Sugar Lee Hooper, wat was je mooi!

‘Forse, kale, in veel tule gehulde zangeres, die met name op feesten goed scoort’, zo omschrijft de online Muziekencyclopedie van instituut Beeld en Geluid een bijna vergeten Scheveningse rasartieste.

Robotarm vervangt vuilnisman in Schipluiden

Robots die voor mensen zware en vervelende klussen klaren en hun rotzooi opruimen. Het heeft wat weg van een science fiction-film, maar in Schipluiden is het al een feit. De zogenaamde zijbelader van afvalverwerkingsbedrijf Avalex, die het werk van vuilnisophalers deels vervangt, rijdt sinds vorige week rond in het dorp.

Pollers op Hoefkade staan wéér omlaag: bewoners vrezen voor ongelukken

Bewoners en omwonenden van de Hoefkade weten niet meer waar ze aan toe zijn met de pollers in de winkelstraat. Die staan namelijk de ene dag omhoog en dan weer lange tijd niet. Veel automobilisten rijden er overheen als ze omlaag staan, terwijl dat eigenlijk niet mag. Bewoners vrezen ongelukken.

