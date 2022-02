Gemist? Wiebelende Elandkerk hield Abderrahim lange tijd wakker en wie ruimt politiepaardenpoep op?

Wiebelende kerktoren hield Abderrahim lange tijd wakker: ‘Adrenaline stroomt door je lijf’

Vanuit zijn appartement heeft Abderrahim een prachtig uitzicht op de historische Elandkerk in Den Haag, de trots van veel bewoners van het Zeeheldenkwartier. De Hagenaar hield dan ook zijn hart vast toen de een van de kerktorens gisteren dreigde om te vallen door de storm. ,,Het eerste wat ik deed toen ik opstond voor het ochtendgebed, was kijken of de toren er nog stond.’’



Hij zorgt volgens school voor een onveilige situatie, nu zit Damin (8) al wekenlang thuis

De 8-jarige Damin zit al wekenlang thuis vanwege een conflict tussen zijn ouders en de directie van zijn basisschool. Het kind is niet meer welkom op de school, maar er is ook geen andere school voor hem geregeld. Zijn ouders zijn er kapot van. ,,Je hart breekt als je je zoon zo ziet huilen.’’

Eunice trekt stormliefhebbers naar Scheveningen die zandstraling lachend ondergaan: ‘Heel gaaf’

Eunice trok een spoor van vernieling door Den Haag, maar stormliefhebbers zochten het natuurgeweld vrijdagmiddag juist op en gingen naar Scheveningen om met volle teugen te genieten. ‘Dit is wel een van de heftigste stormen, uniek om mee te maken.’

Wie ruimt politiepaardenpoep op?

Politiepaarden worden ingezet bij grote evenementen als Prinsjesdag, en ook bij demonstraties en andere handhaving. Het wil nog wel eens gebeuren dat ze onder werktijd hun (grote) behoefte doen. Wie ruimt dat eigenlijk op?

Aantal kinderen dat niet naar school gaat, neemt weer toe: ‘We doen er alles aan, maar zijn er nog niet’

Honderden leerplichtige kinderen in Den Haag zitten, ondanks maatregelen om dit tegen te gaan, maandenlang thuis zonder onderwijs. De gemeente zegt er alles aan te doen om deze kinderen weer weer naar school te laten gaan, maar lijkt het niet helemaal te kunnen oplossen.

De Reisduif zwaar geraakt door Eunice: vereniging letterlijk dakloos geworden

Postduivenvereniging De Reisduif in Naaldwijk zal Eunice niet zo gauw vergeten. Door de keiharde wind lieten delen van de dakbedekking los, waardoor de vereniging letterlijk dakloos is geworden. Het was slechts een van de vele schadegevallen in Westland, waar tijdens het hoogtepunt van de zware storm windsnelheden van ruim boven de honderd kilometer per uur werden gemeten.



Kan ADO na storm Eunice nog wel in eigen stadion spelen? ‘We kunnen altijd hulp AZ inschakelen’

De schade aan het Cars Jeans Stadion, vrijdagmiddag veroorzaakt door storm Eunice, zorgt voor veel onzekerheden bij ADO Den Haag. Het is niet de eerste keer in de recente geschiedenis dat een Nederlands voetbalstadion onverhoopt schade oploopt. De vraag is dan ook of de Haagse club de thuiswedstrijden wel ‘gewoon’ in het eigen stadion kan spelen. Zo niet, kan het in ieder geval op de hulp van AZ rekenen. ,,Maar zo ver is het nog niet.”

Musical over leven Willem van Oranje door stijgende bouwkosten miljoenen duurder dan gepland

De tot het najaar van 2023 uitgestelde musical over het leven van Willem van Oranje gaat miljoenen euro’s meer kosten dan gedacht. Producent Waterfront Entertainment worstelt door stijgende materiaal- en productiekosten met een flink gat in de financiering. Toch wil men een dure draaiende tribune bouwen, die in eerdere plannen niet voorkwam.

Hondenpoep funest voor natuur, maar wat kunnen baasjes eraan doen? ‘Daar is dit gebied toch voor?’

Hondenpoep blijkt schadelijker voor de natuur dan gedacht, maar hondenbezitters weten niet meteen wat zíj daar precies aan kunnen doen. Misschien nóg beter poepscheppen? ,,Ik ruim het vooral op voor het aangezicht. Maar verder dacht ik: daar is dit gebied toch voor?”

Twee ‘Celestes’ tegenover elkaar in rechtszaak: ‘Onze salons lijken te veel op elkaar, klanten raken verward’

Twee schoonheidssalons met dezélfde naam in aangrenzende wijken: voer voor een rechtszaak. De twintig jaar oude parfumerie ‘Celeste Parfums’ spande een rechtszaak aan tegen de jongere ‘Celeste Dermacare’. Laatstgenoemde salon moet nu haar naam veranderen.

Afstand tot de arbeidsmarkt? Hier niet: ‘Iedereen doet mee, ook als je een andere route volgt’

Het gebeurt niet iedereen dat een wethouder je komt feliciteren met je nieuwe baan. Het overkwam Prachand Thakoerdin. Op 1 maart begint hij bij Boekestijn Tuinmachines in Naaldwijk. Een baan die hij vond met hulp van Patijnenburg.

Monster maakt zich op voor harde strijd om Watergat: ‘Het gebied is zwaar beschermd’

Lang leek de bouw van 128 dure woningen bij het strand van Monster een gelopen race. Een raadsmeerderheid ziet de vermogende kopers graag komen in Duinvallei Watergat. Goed voor de gemeentelijke schatkist. Maar in het kustdorp kraait het oproer. Nu de politiek niet tot inkeer wil komen, moet de rechter maar ingrijpen. ,,Het unieke duingebied heeft deze buffer nodig.”

Vier wilde jaren met zes wethouders en drie burgemeesters

Een coronacrisis, opeens flink bezuinigen en in opstand komen tegen het Rijk, twee burgemeesterswissels, koers kiezen voor 2040 en 500 vluchtelingen onderdak bieden. Het waren vier drukke en wilde jaren voor dit college van de vijf grootste partijen: VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA. Intussen ging het ‘gewone’ werk door. Wat is er van voornemens terechtgekomen?