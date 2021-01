Gemist? Wijkcentrum geteisterd door brand en vernieling en Tony (76) doet nog steeds aan kitesurfen

Vuur hoort erbij in Laak vóór en op oudjaar: ‘Het is óf heel rustig óf het wordt een oorlogsge­bied’

31 december In de Damasstraat in Laak is er deze week elke avond vuur in de groenstrook tussen de huizen. Het hoort er aan het einde van december net zo bij als de oliebollen. Alleen de parkeerautomaten die er worden aangestoken is ‘een nieuwe uitvinding’.