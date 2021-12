Gemist? Woede over tweet van Wilders en Westland verspilt miljoenen aan waterbergingen

Demonstratie Koerden in Den Haag

Een grote groep demonstranten heeft vanmiddag het gebouw van de OPCW, de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, bestormd in Den Haag. De politie schaalde groot op om de orde weer te herstellen. Er zijn ongeveer vijftig mensen aangehouden.

Gehandicapte man besteelt gehandicapte zus

De 74-jarige E. v.d. V. uit Leidschendam heeft tien jaar en mogelijk nog langer als bewindvoerder geld gestolen van zijn gehandicapte zus. Saillant detail: de man is zelf ook gehandicapt want hij loopt op één been. Het Openbaar Ministerie eiste vrijdag een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden.

Woede over tweet van Wilders

Geert Wilders heeft zich de woede op de hals gehaald van verschillende politici door D66-Kamerlid Fonda Sahla in een tweet te vergelijken met een ISIS-strijder.

Nog steeds geen ereveld gesneuvelde militairen

Opnieuw is er een klemmend beroep gedaan op het stadsbestuur om een ereveld aan te leggen voor de oorlogshelden die in mei 1940 in Den Haag sneuvelden. ‘Pijnlijk en beschamend’ dat dit nog niet gebeurd is, zei Sjaak Bral in de raadscommissie.

Johannes Vermeer centraal in expositie

Museum Prinsenhof Delft houdt in 2023 een ambitieuze tentoonstelling over Johannes Vermeer. Topstukken van Delftse schilders, Delfts aardewerk, Delftse tapijten, archivalia en egodocumenten moeten de bezoeker een beeld geven van het 17de-eeuwse stadsklimaat waarin de schilder leefde.

Westland verspilt miljoenen aan waterbergingen

De aanleg van twee waterbergingen in Westland dreigt op een financieel debacle uit te lopen. De gemeente Westland heeft reeds miljoenen euro’s in het project geïnvesteerd, maar uit nader onderzoek blijkt dat de gekozen locaties in Naaldwijk en Poeldijk totaal ongeschikt zijn voor de beoogde grootschalige opvang van overtollig regenwater.

Fietsklim rond Snowworld ‘niet gewenst’

Een zeventig meter hoog bouwsel rond SnowWorld met joelende fietsers midden in een natuurgebied? De belangenclub van natuurliefhebbers in het Buytenpark ziet wel ‘wat’ nadelen.

Arsenaal aan vuurwapens en munitie

Automatische vuurwapens, revolvers, geweren, stroomstootwapens en munitie. Dat is nog maar het begin van wat de politie aantrof op twaalf verschillende locaties in het land, zo ook in Den Haag. Zes verdachten zijn aangehouden, drie van hen zitten nog vast.

