Gemist? Woedende dakloze in Haagse duinen weigert hulp en boetes voor corona-overtreders in Transvaal

Dakloze in Haagse duinen

Daklozen die geen hulp willen gaan op zoek naar woonruimte tussen de duinen van Kijkduin en Monster. Het liefst wonen ze daar ongestoord. Een man zag gisteren hoe zijn tentenkamp in Solleveld werd leeggehaald. Hij was woedend en dat liet hij duidelijk merken. ,,Het beste is om de man niet zelf te benaderen.” Niet voor niets assisteert de politie bij het leeghalen van het kampement.

Boetes

De politie gaat boetes uitdelen aan mensen die op het Kaapseplein en in het wijkpark in het Transvaalkwartier de coronamaatregelen aan hun laars lappen. Sinds kort staan er grote digitale borden met de waarschuwing dat iedereen zich aan de regels moet houden.

‘Alleen maar een beetje gekieteld’

Het Openbaar Ministerie heeft vanmiddag een taakstraf van 150 uur en voorwaardelijke cel geëist tegen een toenmalig medewerker van pretpark Drievliet die in juni 2018 drie minderjarige meisjes in een attractie zou hebben betast. De Hagenaar beweerde dat hij het karretje alleen leeg wilde maken.

Zoetermeerse trapt niet in babbeltruc van oplichter

Door zich voor te doen als pakketbezorger van PostNL lichtte een 23-jarige man uit Amsterdam achttien bejaarden in Nederland op. De twintiger liep tegen de lamp toen een vrouw uit Zoetermeer hem niet vertrouwde. De officier van justitie eiste 36 maanden cel.

Corona-tsunami bij Haagse ziekenhuizen

,,We zitten midden in een tsunami van coronapatiënten en ambulances rijden rondjes met patiënten omdat ze hen in de regio niet meer kwijt kunnen.” Topvrouw Ingrid Wolf van Haaglanden Medisch Centrum slaat vanmiddag alarm over de volledig verstopte opvang van coronapatiënten en roept iedereen met een zorgachtergrond op te komen helpen in ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen en de Thuiszorg.

Opknappen rijksmonument Ivicke minimaal tien keer duurder dan eigenaar wilde

Ronnie van de Putte heeft bot gevangen bij de rechter. Hij wilde het monumentale Huize Ivicke na jarenlang getouwtrek zelf voor 56.000 herstellen. De rechter oordeelde dat het niet mag. De gemeente wil zo snel mogelijk beginnen met de restauratie voor minimaal het tienvoudige bedrag.

Jongeren met beperking dromen van een eigen thuis

De speciale woningen voor gehandicapte jongeren of kinderen met autisme in Westland komen eindelijk van de grond. Bij twee ouderprojecten, stichting Droom je Thuis en stichting Voor Elkaar Met Elkaar, zit er flink schot in. ,,Als je vol vertrouwen je dromen volgt, beleef je successen die je nooit zou hebben verwacht.’’

Bekijk hieronder de video's die afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

