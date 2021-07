Gemist? Woningcrisis is ook lastig voor makelaars en is het stadhuis in Delft gebouwd met VOC-geld?

jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws uit Den Haag en omstreken vandaag te volgen? Dit is het nieuws van dinsdag 13 juli.

Wat bezielt iemand om een graf te vernielen?

De ontsteltenis in ’s-Gravenzande was groot. In de nacht van maandag op dinsdag werden op begraafplaats Beukenhage zo’n 100 tot 150 graven vernield. Wie doet zoiets en waarom?

Bertus (91) is de trouwste bezoeker van oudste Nederlandse buurthuis

Het oudste buurtcentrum van Nederland heeft zijn binnenplaats vernoemd naar zijn oudste bezoeker en de man die 23 jaar lang enthousiast bestuurslid is geweest. Met zijn 91 jaar is Bertus de Wolff bijna net zo oud als het buurthuis waar hij al sinds zijn kinderjaren komt: De Mussen in hartje Haagse Schilderswijk.

Den Haag dreigt keihard gekort te worden

Den Haag dreigt keihard gekort te worden. De stad krijgt volgens de nieuwste plannen vanaf 2023 per inwoner zestig euro minder van het kabinet. Ofwel: 33 miljoen per jaar. ‘Onbestaanbaar en onacceptabel’, zeggen geschrokken politici.

Stadhuis mogelijk gebouwd met VOC-geld

Het Delftse stadhuis is mogelijk gebouwd met VOC-geld, verdiend met slavenarbeid. ,,Dat vermoeden bestaat, maar moet verder worden uitgezocht”, vindt cultuurhistoricus en onderzoeker Nancy Jouwe. Ook de Delftse ChristenUnie acht die kans groot en wil dat het stadsbestuur de schaduwzijde van de stad in de Gouden Eeuw onderzoekt én zichtbaar maakt.

Nooit meer onnodig scrollen langs kattenfilmpjes

De meeste smartphonegebruikers zullen het herkennen. Even scrollen door je favoriete apps en voor je het weet ben je een uur verder. Meestal is dat nogal zonde van je tijd. Met Unpluq moet je fysiek moeite doen om deze afleidende apps te gebruiken, waardoor je minder vaak onbewust wordt verleid.

Woningcrisis is ook lastig voor makelaars

Huizen die binnen twee weken worden verkocht voor torenhoge prijzen, tientallen belangstellenden zodra er een woning wordt aangeboden en kopers die standaard overbieden. Gouden tijden voor makelaars, zou je denken. Maar dat valt heel erg mee, vertellen ze. ,,Er is enorm veel stress en heel weinig aanbod.’’

Negen mensen woonden in brandpand

Negen mensen woonden in de verhuurde woning aan de Allard Piersonlaan waar afgelopen mei brand uitbrak. Te veel voor het Haagse appartementje. Dit was een half jaar voor de brand al bekend bij de gemeente.

Kok die met hakmes instak op restauranteigenaar en vriendin blijft vastzitten

De kok van het Chinese restaurant Jasmijn in Zoetermeer die in de zaak met een hakmes insloeg op de eigenaar en diens vriendin, moet in de cel blijven.

Ondernemers in Schilderswijk zijn ten einde raad

De Haagse Schilderswijk lijdt ruim een jaar na de afsluiting van de Hoefkade en de Parallelweg nog steeds onder de omstreden maatregel. Niet alleen is het elders drukker geworden, maar ook klagen ondernemers dat hun omzet fors is gedaald. Morgen gaan de bewoners wéér de straat op om te demonstreren tegen de afsluiting. ,,Maar ze luisteren toch niet naar ons.’’

