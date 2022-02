Gemist? Zeehonden op het strand door onstuimig weer en ‘aso’s’ voortaan niet meer welkom in Scheveningen

‘Aso’s’ voortaan niet meer welkom in Scheveningen, mensen die veel geld uitgeven des te meer

Weg met de ‘patattoerist’ en strandtenten met armoedige uitstraling. Scheveningen moet chiquer worden, met hoogwaardiger publiek dat er meer geld besteedt. Als het aan de gemeente ligt, ziet Scheveningen er over twintig jaar heel anders uit. Aso’s worden geweerd.

Hebben de Haagse wethouders er in vier jaar tijd iets van gebakken?

Een coronacrisis, verdachte wethouders, een burgemeester die via de achterdeur vertrok. Politiek saai? Niet in Den Haag. Minder dan de helft van het originele college zat de rit uit. Maar tussen al die perikelen door moest de stad natuurlijk wel gewoon bestuurd worden: de wooncrisis en de klimaatcrisis vereisten actie en werklozen willen een nieuwe baan. Om te kijken hoe het het college het er van af bracht, kijken we deze keer naar - een unicum - twee coalitieakkoorden.

Zeehonden op het strand door onstuimig weer

Storm is niet alleen lastig op het land, ook voor zeedieren kan de harde wind voor problemen zorgen.

Door onstuimig weer, zoals dit weekend, belanden veel zeehonden op het strand. Zo kwamen er nadat storm Corrie over het land was getrokken meerdere meldingen binnen bij de Dierenambulance. ,,Storm uit zee brengt van alles met zich mee. Zo ook dieren en in dit geval zeehonden”

Haagse PVV wil speciale status voor Scheveningen om eigen cultuur te behouden

De PVV wil een speciale status voor Scheveningen om de cultuur van het vissersdorp te beschermen. In het verkiezingsprogramma ‘Den Haag is vol’ staat dat het stadsdeel een eigen deelraad en burgemeester moet krijgen.

Agent Erwin hield man met opengereten hals in zijn armen: ‘Dit beeld raak ik nooit meer kwijt’

Totaal willekeurig stak Malek F. bijna vier jaar geleden drie mensen neer bij de Haagse Hogeschool. Agent Erwin was er snel bij en trof een man aan in een plas bloed en een tweede slachtoffer waarvan zijn hals van oor tot oor was opengereten. Nu blikt hij terug op deze zwarte bladzijde. ,,Het is niet uit te leggen in wat voor waanzin ik terechtkwam.”

Eeuwige kampeerlust van Jessica

Toen ze 14 jaar geleden gevraagd werd een tv-programma over de geneugten van kamperen te presenteren, hoefde Jessica Mendels niet lang na te denken. ,,Ik ben een buitenmens”, zegt de 40-jarige Haagse. ,,Het gepruts met potjes en pannetjes naast een strakgespannen tent blijft voor mij altijd een feestje.’’ Wij spraken haar voor de rubriek Hoe Is Het Nu Met?

De burgemeester liet haar inwoners willens en weten in de kou staan

Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant, schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer: het scheelde niet veel of burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft was deze week uitgeroepen tot beste lokale bestuurder van Nederland. Uitgerekend in de week dat kraakhelder werd dat zij een deel van haar inwoners willens en wetens in de kou heeft gezet.

STIP stuit op tegenslag bij opheffen alcoholverbod in binnenstad

Het plan van studentenpartij STIP om het geldende alcoholverbod in de binnenstad op te heffen, werd donderdag door bijna alle partijen in de Delftse gemeenteraad afgeschoten. Het is een zure afdronk voor STIP.

Bijna 3500 handtekeningen verzameld voor behoud van duinvallei Watergat

Bewonersgroep Monster-Noord en Natuurlijk Delfland bieden dinsdag 3458 handtekeningen aan voor behoud van duinvallei Watergat in Monster. Dat gebeurt tijdens de raadscommissie Ruimte van de gemeente Westland waarin het nieuwe bestemmingsplan wordt behandeld.

