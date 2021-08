Gemist? Zeldzame rode ibis strijkt neer in Haagse regio en faillissement van de Pier leidde tot 1600 plannen

Faillissement van de Pier leidde tot 1600 plannen

Een restaurant met tientallen gedekte tafels. Witte kleden, bestek, een panoramisch uitzicht over de zee. Maar nog geen gasten. Corona wordt als reden gegeven. In 2014 werd de toen failliete Pier gekocht voor drie miljoen euro. Rendabel is het nog steeds niet.

Lucia (32) leeft zoals 10.000 jaar terug in de tijd

Leven zoals onze verre voorouders: jagen, zelf vuur maken, manden vlechten en leerlooien. Het is mogelijk, laat de Zoetermeerse Lucia Ros (32) zien. Ze kruipt graag in de huid van jagers en verzamelaars en ‘reist’ 10.000 jaar terug in de tijd. ,,Omarm je innerlijke oermens.’’

Danny zat tien jaar lang vast in Peruaanse cel

Het was ‘een stuk brandhout’ en hij doet de gitaar ongegeneerd van de hand in ruil voor drugs. Toch is het instrument dat Danny Kegel krijgt in de gevangenis van Peru het begin van een ommekeer.

Zuid-Amerikaanse rode ibis strijkt neer in Wateringen

Een zeldzame Zuid-Amerikaanse rode ibis is gisteren neergestreken in de Haagse regio. De oranjerode vogel is gespot in het Hofpark in Wateringen.

Karin heeft ‘groenste dakterras van Den Haag’

Karin Balm mag haar dakterras aan de Koningin Emmakade minimaal een jaar lang ‘het groenste dakterras van Den Haag’ noemen. GroenLinks Den Haag reikt deze prijs al jaren uit om een groenere en fijnere stad voor mens en dier te stimuleren.

Vliegende start voor Thomas Verheydt

ADO Den Haag heeft zondagmiddag kennisgemaakt met de Keuken Kampioen Divisie. Voor het eerst speelde de Haagse club een competitieduel tegen een belofteteam. Het leverde het elftal van Ruud Brood een 2-0 overwinning op. En een mooi debuut voor Thomas Verheydt.

Westlanders ook in toekomst minder vaak naar kantoor

In veel Westlandse bedrijven en organisaties is thuiswerken nog altijd nog de norm. Maar wat als corona echt voorbij is? Zorgen Westlanders op weg naar kantoor dan weer voor extra verkeersdrukte in de spits? Daar lijkt het niet op. ,,Hybride werken wordt de norm.”

Delftse borden met ‘moordenaars’ blijven zoals ze zijn

Het pleidooi van een bezorgde bewoner van Tanthof-West om de naam van de Guevarastraat te laten veranderen, maakt de tongen los in Delft. Een straat met de naam van een oorlogsmisdadiger, een slavendrijver, schuinsmarcheerder of racist. Kan dat nog wel in Delft?

Westlanders en Hagenaars gaan niet zo goed samen. Op de een of andere manier pruimen ze elkaar niet. Paul Waterman, de bekende Westlandse romancier, stuitte in zijn zoektocht naar gegevens voor zijn historische roman De Erfenis op een van de mogelijke oorzaken.

Beeldbellen is een geweldige uitkomst voor mensen die elkaar willen zien en spreken, maar niet altijd kunnen opzoeken. Alleen is de technische kant vaak heel lastig voor mensen met dementie of beperkte digitale vaardigheden. Met de 123Familie app van de in Voorschoten gevestigde startup YoooM wordt die drempel weggenomen.

‘De play-offs halen is echt het minimale’

Met Thomas Verheydt heeft ADO Den Haag niet alleen een nieuwe spits in huis. Ze hebben ook iemand die de Keuken Kampioen Divisie op zijn duimpje kent. De Hagenaar weet dan ook waar hij over praat als hij zijn ambitie met ADO uitspreekt.

