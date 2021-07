Gemist? Zieke Adina wacht nog steeds op beloofde donaties en voor tien euro heb je zo een geel boekje

Riolering kan de regen niet aan

De gesprekken tussen bewoners van Scheveningen en de gemeente over de wateroverlast in hun straten verlopen moeizaam, klagen de Scheveningers. Woningen en winkels in de Keizerstraat en omgeving lopen bij forse regenbuien geregeld onder omdat de riolering het niet aankan. De gemeente wil dat de bewoners zelf maatregelen nemen in hun huizen. Kosten: 15.000 euro.

Zieke Adina wacht nog steeds op beloofde donaties

Vandaag is de dag waarop het moet gebeuren. De Zoetermeerse Adina Kapela Mawata moet nog tienduizenden euro’s binnenhalen voor een experimentele studie. Profvoetballers Memphis Depay en Quincy Promes zouden haar helpen, maar lieten tot nu toe niets meer van zich horen.

Voor tien euro heb je zo een geel boekje

Het blijkt voor niet-gevaccineerden kinderlijk eenvoudig om op bepaalde plekken in Nederland tóch aan een vaccinatieboek te komen. Mensen die al twee prikken hebben gehad, kunnen het ‘gele boekje’ zonder controle laten stempelen, ontdekte AD-verslaggever Ilah Rubio.

Nederlandse Olympiërs steunen op Delftse innovaties

Delftse techniek helpt Nederlandse Olympiërs mogelijk aan eremetaal op de Olympische Spelen in Tokio. Bij de TU Delft zijn hiervoor verschillende sportinnovaties ontwikkeld.

Hoge naaldhakken en kittig mantelpakje

Hoge naaldhakken, een kittig mantelpakje en platinablond haar. Ontmoet Herma Kluin, privédetective. De vrouwelijke Sherlock Holmes uit Rijswijk. ,,Mijn uiterlijk is soms mijn beste cover.”

Woede over het verwilderde Westland

Welig tierend onkruid is binnen enkele weken uitgegroeid tot een grote ergernis in Westland. Bij de gemeente regent het klachten en Westland Verstandig heeft al diverse keren raadsvragen gesteld over de gebrekkige staat van onderhoud.

Waarom heet het eiland in de Hofvijver eigenlijk Netjus Eiland?

Het eiland in de Hofvijver voor het Binnenhof. Waarom heet dat eigenlijk Netjus Eiland? Het Ministerie van Algemene Zaken en het ANP gebruikten de naam voor het stukje land en een historicus boog zich onlangs nog over de oorsprong. Eeuwenlang moest het eilandje het doen zonder titel, totdat een groep studenten tijdens een kroegentocht langs wandelde.

Praktische survivalgids voor wie ADO Den Haag lief heeft

Nog een week te gaan voor de competitiestart van ADO Den Haag. Dan worden we wakker in een vreemde wereld. Dus is het hoog tijd voor onze praktische survivalgids voor de Keuken Kampioen Divisie seizoen 2021-2022. Vol met handige tips voor spelers en fans.

Justin Verkijk (35) zag radiomaken als roken

Justin Verkijk (35) is een radiomaker in hart en nieren. Toch was hij anderhalve maand geleden voor het laatst in de ether te horen. De Hagenaar begon het te zien als roken. ‘Een verslaving waar ik maar niet van af kwam.’

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.