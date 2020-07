Gemist? Ziekenhuis milieubewust in coronatijd en Neowise schittert

Hoge score

100 procent geslaagden? Voor menig middelbare school in de Den Haag gaat die uitzonderlijk hoge score dit jaar op. Door het wegvallen van het centraal schriftelijk eindexamen telden alleen de cijfers van de eerder afgelegde schoolexamens. Een deel van de leerlingen profiteerde van de coronamaatregelen. Ook in Delft en Zoetermeer is bijna honderd procent van de leerlingen geslaagd.

Komeet Neowise

Komeet Neowise is zo helder, dat hij makkelijk met het blote oog te zien is. Normaal moet je er deze dagen extreem vroeg je bed voor uit, maar dat was afgelopen nachten niet nodig. De komeet die elke 7000 jaar voorbij komt was goed te zien in Leidschendam en boven Ter Heijde.

Meer vaccinaties in Den Haag

De vaccinatiegraad in Den Haag is vorig jaar licht gestegen in vergelijking met een jaar daarvoor. De hofstad scoort beter dan Rotterdam en Amsterdam, maar ligt nog wel ver onder de beoogde vaccinatiegrens van 95 procent.



Treinmijders veroorzaken coronafiles

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen heeft er een hard hoofd in. Hij verwacht na de zomer gigantische verkeersdrukte op de A4, A13, A15, A16 en A20 nu de coronamaatregelen worden versoepeld.

Strandtenten mogen overwinteren

Strandpaviljoens mogen tijdens het winterseizoen blijven staan. Dat scheelt de eigenaren hoge kosten om ze af te breken en volgend jaar weer op te bouwen. Maar de paviljoens mogen in de winter niet open.

Raad Zoetermeer komt in opstand

De Zoetermeerse raad pikt het niet dat ze nog verder moet bezuinigen en komt in actie tegen het kabinet en de Tweede Kamer. De Zoetermeerders peilen nu of andere gemeenten willen meedoen.

Milieubewust in coronatijd

Spatmaskers tegen besmetting met Covid-19 zijn van plastic. Maar in Den Haag zijn ze er nu ook van hergebruikt plastic. Het bedrijf Reprintable maakt ze, medewerkers van het HagaZiekenhuis dragen ze.

