Gemist? Ziekenhuizen moeten 40 procent reguliere behandelingen uitstellen en drie demonstranten van Viruswaarheid zitten nog vast

Scooter­rijd­ster gewond nadat buschauf­feur haar over het hoofd ziet

9 oktober Een scooterrijdster is vanavond gewond geraakt nadat ze in botsing kwam met een stadsbus. De buschauffeur wilde rechts afslaan vanaf de Escamplaan richting de Houtwijklaan, maar zag de naderende scooterrijdster over het hoofd.