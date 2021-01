Gemist? Zo zag je Scheveningen nog nooit en bierbrouwers proberen hoofd boven water te houden

Zo ervaren mensen uit de armste wijk van Nederland de lockdown

Bewoners van Moerwijk, de armste wijk van Nederland, zitten thuis met drie truien aan de lockdown en avondklok uit. De coronacrisis is voor veel Nederlanders lastig, maar voor deze Hagenaars waarschijnlijk nóg meer.

Tientallen aangiftes van inbraken in Westlandse bestelbusjes

Sebastiaan Hoefhamer was helemaal klaar met inbraken in zijn bestelbus en verhuisde daarom met zijn vriendin van Scheveningen naar het ‘rustigere’ Honselersdijk. Maar daar gebeurde een paar dagen geleden exact hetzelfde: voor duizenden euro’s aan dure gereedschappen werden ’s nachts voor zijn deur gestolen uit zijn werkbus. ,,Het is een drama.”

Politie zegt sorry

De politie biedt vanavond via Twitter haar excuses aan voor een spandoek dat op één van de politiebureaus van politie eenheid Den Haag hing. Op het spandoek was ‘NOS = fakenews’ te lezen.

15-jarige jongen opgepakt met drie molotovcocktails

Na oproepen tot mogelijke rellen in Monster hebben acht jongeren een gebiedsverbod gekregen. Een 15-jarige jongen is aangehouden vanwege het bezit van drie molotovcocktails.

Heeft Delft hulp nodig?

Delft wil gaan samenwerken met andere gemeenten in Haaglanden om nieuwe bedrijven te trekken en bestaande ondernemingen te behouden. Niks op tegen toch? Binnen de Delftse gemeenteraad zijn er echter twijfels over het zoveelste bestuursorgaan.

‘Er zal 15.000 liter bier weggegooid moeten worden’

Net als in de rest van de horecasector is het aanpoten voor de bierbrouwers in deze regio. Klagen willen ze eigenlijk niet, maar bij velen is de nood hoog. ,,We zullen 10.000 tot 15.000 liter bier moeten vernietigen.”

Loek kan nú donornier krijgen

Loek Moor (67) leeft dankzij de machine die zijn nieren spoelt. Een kwelling van drie keer vier uur in de week plus alle klachten daarna. Terwijl de perfecte donornier er al bijna een jaar is. Maar een plek in het LUMC door corona niet.

‘Het is net of Madurodam tot leven is gekomen’

Het eindeloze strand, de uitgestrekte boulevard en het indrukwekkende Kurhaus in Scheveningen stralen normaal gesproken grootsheid uit, maar door het creatieve brein van Haagse dronepiloot Wiebe de Jager oogt de populaire badplaats ineens piepklein. ,,Het is net of je naar een video van Madurodam zit te kijken dat tot leven is gekomen.”

Andy T. blijft langer vastzitten

Andy T., verdacht van een gewapende overval op de Kruidvat in Monster, blijft langer in voorarrest. De 24-jarige Montfoorter zou met twee anderen op 30 maart vorig jaar 1700 euro hebben ontvreemd.

Wethouder laat Haagse bouwwereld onderzoeken

Hij laat onderzoek doen naar de Haagse bouwwereld, neemt de gemeentelijke organisatie op de schop en belooft de politiek voortaan beter op de hoogte te houden. Wethouder stadsontwikkeling Anne Mulder: ,,Ik hoop het ongemak over de grote bouwprojecten in Den Haag weg te kunnen nemen’’

