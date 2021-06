Gemist? Zoektocht naar het leven van Jettie Quast en feest op strand eindigt in vechtpartij

Feest op strand bij ’s-Gravenzande eindigt in vechtpartij

Feestende jongeren zijn gisteravond op het strand op de Verlengde Strandweg in ’s-Gravenzande met elkaar op de vuist gegaan. Volgens calamiteitensite District8 is daarbij een jongen in zijn nek gestoken met een gebroken bierflesje.

Van een zorgeloze jeugd naar de Tweede Wereldoorlog

De kans is klein, de hoop is groot. Beeldend kunstenaar Mieke van Zundert (65) wijdt haar werkend leven momenteel aan een zoektocht naar het leven van de Haagse Jettie Quast. De vrouw overleed al ruim tien jaar geleden, maar een gevonden fotoalbum van haar in een kringloop riep vragen op bij Van Zundert.

Predikant Axel Wicke vertrekt

Het zit erop voor Axel Wicke (48). Na dertien jaar predikant te zijn geweest in Den Haag gaat hij vanaf juli aan de slag in Noordwijk. Hij maakte roerige tijden mee: van een kerkasiel tot een wereldwijde pandemie. Deze maand staat in het teken van zijn afscheid en een nieuw begin.

Overlast studenten moet nu stoppen

Er moet onmiddellijk een einde komen aan de overlast die bewoners van de Wijnhaven al tijden ondervinden van studentenhuizen aan de Oude Delft. Dat vinden de bewoners, studentenhuisvester DUWO, pandeigenaren, de politie en... de studenten zelf.

Robin Haase (34) knokt zich nog één keer terug

Als gezicht van het Nederlandse mannentennis is Robin Haase (34) op de ranglijst inmiddels ingehaald door de nieuwe generatie, maar de geboren Hagenaar vindt het spelletje nog te mooi om de handdoek in de ring te gooien. Ook fysieke tegenslagen brengen hem daarin niet van de wijs.

‘Met een Subaru Impreza WRX ben je nooit klaar’

De knalblauwe Subaru Impreza WRX die het terrein van Lijm & Cultuur in Delft oprijdt is eigenlijk nooit klaar. Dat heeft-ie te danken aan zijn baasje Lennart Goud (22), die alle details van zijn racer perfect wil hebben. Tot grote vreugde van jonge carspotters, met wie hij regelmatig op pad gaat.

‘Griekse paleis’ is te groot geworden

Een van de meest excentrieke huizen tussen de Westlandse kassen staat te koop. Voor de oorspronkelijk eigenaren en bewoners Bea en Gert van der Sar is het te groot geworden. Voor 1,7 miljoen is het huis met granieten vloeren, Romeinse pilaren en bijzondere glas-in-loodramen van jou.

Mogen we straks nog een bitterbal eten op het terras?

Den Haag gaat de strijd aan met fastfoodzaken in de stad. Het stadsbestuur vindt het aanbod ‘veel te eenzijdig en ook veel te ongezond’. Maar wat is fastfood en waar trek je de grens?

‘Scheefste huis van Zoetermeer’ gaat tegen de grond

Het ‘scheefste huis van Zoetermeer’ aan de Zegwaartseweg gaat tegen de vlakte. Na de sloop verrijst een twee-onder-een-kapwoning op dezelfde plek. Wederom verdwijnt een stukje ‘oud Soetermeer’.

