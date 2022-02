Gemist? Zoektocht naar vermiste Fabiënne gestaakt en James Bond-filmpje De Mos van internet gehaald

Zoektocht naar vermiste Fabiënne (22) gestaakt na contact met familie: ‘Ze komt terug naar huis’

De zoektocht naar de vermiste Fabiënne Geers wordt gestaakt. De 22-jarige Zoetermeerse keert volgens haar familie zo snel mogelijk terug naar huis. Toch zijn er nog veel vragen omtrent haar vermissing van bijna een maand.

Corporatie wil 87-jarige vrouw uit huis omdat ze er niet zou wonen

Of ze de huur van haar appartement, waar ze al sinds 2004 woont, wil opzeggen. Woningcorporatie Vestia is onverbiddelijk, mevrouw Geerdorf (87) voldeed niet aan haar bewoningsplicht en moet dus vertrekken. Dochter Diana Geerdorf is woest: ,,Hebben ze geen hart?”

James Bond-filmpje De Mos van internet gehaald na brief Sony

Het James Bond-filmpje waarmee de kandidaten van Hart voor Den Haag zich vorige maand presenteerden is plotsklaps van YouTube verdwenen. Sony schreef de partij aan vanwege de muziekrechten.

‘Moeder leerde op school al waar Klazienaveen lag’

Wat de grootste overeenkomst is tussen Chinese families? Graag samen, met elkaar eten, zegt Richard Go (55). En dat zie je terug in het straatbeeld in Nederland. De cultuur staat centraal in een nieuwe tentoonstelling over de migratie in museum Beeld en Geluid in de Haagse Zeestraat. ‘Het scheelde een hoop dat ze de taal al spraken.’

Jan Bosman (83) krijgt alsnog traplift van gemeente Den Haag

Jan Bosman (83) krijgt volgende week alsnog een traplift. De Hagenaar, wiens gezondheid de laatste maanden snel achteruit is gegaan, vraagt al sinds de zomer om een traplift bij de gemeente Den Haag. Maar omdat er veel aanvragen zijn, duurde het heel lang voordat hij een reactie kreeg. De gemeente is inmiddels bij hem langs geweest om alles op te meten. ,,Ze zijn zo dankbaar.’’

Vlak voor dat raad over moskee-pand praat, gooit Westland het in verkoop

Wie verenigingsgebouw De Eendenburcht in Wateringen wil hebben om er iets maatschappelijks mee te doen, kan per direct een bod doen vanaf 2,5 ton. Vlak voordat de gemeenteraad maandag wordt bijgepraat over de verkoop van het pand heeft het college van B en W het in de verkoop gedaan op de website Funda. ,,Het is van een stuitende, onfatsoenlijke en arrogante domheid.”

Renovatie van het Rietveld Theater kan na de zomervakantie al beginnen

Het Rietveld Theater heeft groen licht gekregen om te mogen verbouwen. ,,Renovatie is hard nodig om het gebouw toekomstbestendig te maken”, zegt voorzitter Maarten Freriks.

Eindelijk logeren met vaste begeleider op Het Westerhonk

Zes kinderen en jongvolwassenen met een ernstig meervoudige beperking tot 30 jaar kunnen vanaf nu samen met hun vaste pgb’er (begeleider) een nachtje of weekend logeren op woonzorgpark Het Westerhonk in Monster. In Zuid-Holland was er nog niet zo’n logeermogelijkheid.

Koot & Bie bedachten de Wodan Boys, nu is het een veelbelovende Haagse band

Het gaat goed met de Haagse popmuziek. Wodan Boys is de volgende band die klaarstaat de wereld te veroveren. Onlangs kwam de pakkende single So Damn Much uit.

Gemeente stelt 7,5 miljoen beschikbaar voor duurzame woningen

Warme voeten hebben én voldoende geld voor boodschappen overhouden, kan dat nog met die hoge energietarieven? Bij het Energieloket Zoetermeer denken ze van wel. Maar de uitdaging is groot, weten ze. ,,De vraag naar besparingstips groeit snel.”

