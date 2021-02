Gemist? Zorgen bij amateurvoetbalclubs en Paul van Vliet schrijft zich door lockdown heen

Friese Bouke (17) verzamelt alles van Haagse beat

Bouke van Gelderen woont in het Friese Joure en verzamelt álles wat te maken heeft met de Haagse beat van de jaren 70. Hoewel hij pas 17 is, kent hij de meest obscure bandnamen. Als het kan, zoekt hij de muzikanten op om het verhaal achter de muziek te ontdekken.

‘Mijn leven is een puinhoop’

Wie hun verhalen aanhoort, moet toch wel even slikken. Veel Haagse jongeren zitten zwaar in de problemen, na een jeugd vol criminaliteit, drugs en gokproblemen. Sommigen willen graag met een schone lei beginnen, maar hebben zulke hoge schulden dat ze er zonder hulp niet meer uit komen. ,,Ik ben 22, maar mijn leven is een puinhoop.”

Zorgen bij amateurvoetbalclubs, maar omvallen? Nee!

Het amateurvoetbal ligt al sinds oktober stil en na onderzoek van deze krant blijkt dat de situatie voor veel clubs zorgelijk is. Uit een enquête onder alle 85 verenigingen komt naar voren dat de stilte voor de meerderheid niet veel langer moet duren. Zo zijn er bij hoogst spelende club Scheveningen twijfels of zij in de toekomst in de tweede divisie kunnen blijven. Meer lezen uit dit dossier? Dat kan hier!

Noodbevel Malieveld

De gemeente Den Haag heeft vanmiddag een noodbevel ingesteld om demonstranten te weren die naar het Malieveld wilden komen. De demonstratie tegen politiegeweld had namelijk het maximum aantal bezoekers bereikt. Agenten hebben actievoerders die toch nog kwamen demonstreren verzocht om te vertrekken.

Omwonenden willen geen moderne brug

Een stukje geschiedenis dreigt verloren te gaan. De gemeente Delft wil een karakteristieke brug over Aan ’t Verlaat vervangen door een moderne variant. Omwonenden maken zich zorgen. De verandering zou het landschap ontsieren. ,,Niet doen!”

‘Sommigen vragen zelfs of die te koop is’

Met zeventien jaar op de teller is de Audi A8L van Albert van den Broek (50) nog steeds een nekkendraaier. Ook hijzelf kan het niet laten om foto’s van zijn zilvergrijze directeursauto te maken wanneer die staat te glimmen in de ochtendzon. Geef hem eens ongelijk. Albert vertelt over zijn auto in de rubriek Mijn Allessie.

‘Sierpaardje’ van Monster draait weer

Wachtende automobilisten voor het verkeerslicht houden het hoofd schuin om door de voorruit wat te zien van de werkzaamheden aan de wieken van De Vier Winden. Na tien maanden is de Monsterse korenmolen bijna klaar voor gebruik.

‘Er hangt een vreemde dreiging boven dit land’

Met het schrijven van een boek en veel wandelingen langs de zee heeft Paul van Vliet het afgelopen coronajaar doorstaan. ,,Het stoppen voelde niet eens raar nu ook al mijn oude vakcollega’s zonder publiek zitten”, zegt hij.

Buurt vreest nep-collectanten

Collectanten voor Alzheimer Nederland in februari? Die komen toch altijd in november langs de deur? Vandaar dat wijkbewoners in Noordhove elkaar donderdag via hun Facebookpagina waarschuwden voor de verdachte gang van zaken in hun straten. Niet nodig, zo bleek.

Weggebruikers opgelet!

De Utrechtsebaan is dit weekend gesloten voor verkeer. De gemeente gaat aan de slag op en rond de weg.

Bekijk hieronder de video's die afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

