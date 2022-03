Gemist? Zorgen om oorlogskinderen in de klas en vrouw gewond na duw van balkon in Poeldijk

Maria deed aangifte van verkrachting, maar voelde zich bijna zelf dader: ‘Soms heb ik spijt’

Vijf jaar lang waren Maria* (42) en haar vriend Arjun* (36) onafscheidelijk, totdat hij xtc in haar thee en wijn deed en haar meermaals verkrachtte. Ze deed aangifte bij de politie, maar schrok van de lijdensweg die daarop volgde. ,,Er zijn momenten dat ik spijt heb.”

Johan vocht jaren voor homorechten bij de politie: ‘Ze hadden macht over mij en dat wilde ik niet meer’

Toen de Haagse agent Johan Bodrij (65) als dertiger besloot uit de kast te komen, wilde hij er in één keer vanaf zijn: hij schreef een artikel in het personeelsblad van de Zeeuwse Rijkspolitie. Na 44 jaar als diender is hij nu gepensioneerd én Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. ,,Als je volledig jezelf wilt zijn, moet je wel uit de kast komen.”

Ga naar die stembus en kleur een vakje rood, maar niet zomaar zonder na te denken

Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant, schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer: In oorlogstijd over gemeenteraadsverkiezingen beginnen voelt wat ongemakkelijk. We moeten duizenden vluchtelingen opvangen en zorgen dat de slachtoffers van deze oorlog hulp krijgen. Of zijn die verkiezingen nu toch heel belangrijk?

Vrouw gewond na duw van balkon in Poeldijk: ‘Conflict in relationele sfeer’

Een 24-jarige vrouw is gisteravond gewond nadat zij vermoedelijk van het balkon van een woning op de eerste verdieping werd geduwd in Poeldijk. ,,Mogelijk was een conflict in de relationele sfeer de aanleiding van dit incident.”

Zorgen om oorlogskinderen in de klas: ‘Sommigen reageren agressief’

Oorlog. Voor je het weet verplaatst het zich van het strijdveld naar een klaslokaal, aldus pedagoog en onderwijscoach Hélène van Oudheusden. ,,Het is dan ook heel belangrijk dat leraren met deze situatie weten om te gaan.”

Ras-Hagenees Victor Meijer nooit voor één gat te vangen

Victor Meijer ontpopte zich als tekstschrijver, dichter, popmuzikant en ook nog een beetje als politicus. ,,Maar mijn poeliersbedrijf staat op één. En dat zal altijd zo blijven.’’ Wij gingen langs voor de rubriek Hoe Is Het Nu Met?

42-jarige man zwaargewond bij steekpartij in flat in Moerwijk

Een 42-jarige man is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt bij een steekpartij in een portiekflat aan de Roemer Visscherstraat in Den Haag. Een 58-jarige Hagenaar werd in het pand aangehouden als verdachte.

Veel Nederlanders willen Oekraïners in huis nemen: ‘Hartverwarmend, maar er is niet altijd een plan’

‘Waar in NL woon je? Ik heb wel wat aanbod in de buurt van Den Haag’, ‘Wij hebben een moeder en zoon vandaag opgehaald in Polen’ en ‘Ik woon in de buurt van Den Haag en heb ruimte voor 2 personen’. Zomaar drie berichten uit een Facebookgroep om Oekraïense vluchtelingen te helpen. Hartverwarmend, maar de vraag is of iedereen beseft dat de opvang niet voor de korte termijn is.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.