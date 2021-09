Gemist? Zorgen over wapenbezit onder jongeren en Laakkwartier-Oost is slechtste buurt van Nederland

Liet de Haagse politie zich verrassen door twee demonstraties op één dag?

Urenlang demonstranten op het dak van de Tweede Kamer en een persconferentie van het kabinet die verstoord wordt door betogers buiten het zwaarbewaakte ministerie. En dat op één dag. Kan Den Haag de demonstraties nog wel aan?

Horeca Beestenmarkt weigert coronacontrole

De horeca op de bekende Delftse Beestenmarkt gaat geen coronapaspoorten controleren. Dat hebben de elf zaken in een verklaring op Facebook laten weten. ,,De enige code die voor ons belangrijk is, is de pincode.”

Zorgen over wapenbezit onder jongeren in Westland

Scholieren die zich met messen bewapenen, het is in ons land een dubieuze hype. Ook Westland heeft de problematiek op de radar. Niet dat het vaak raak is, maar er zijn bij politie, jongerenwerkers, scholen en gemeente wel degelijk zorgen over de normalisering van wapenbezit onder jeugdigen.

Gemeente Zoetermeer in gesprek met weigerende horeca

De gemeente Zoetermeer gaat in de horeca niet direct handhaven op het naleven van de nieuwe coronamaatregelen. Meerdere horecaondernemers uit de stad laten momenteel via sociale media weten dat ze weigeren gasten te controleren op het coronatoegangsbewijs.

Laakkwartier-Oost is slechtste buurt van Nederland

De Haagse buurt Laakkwartier-Oost is volgens de eigen bewoners de slechtste buurt van Nederland. Met een rapportcijfer van 5,2 is er geen wijk in Nederland die door haar inwoners zo beroerd wordt beoordeeld, zo blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van de Vrije Universiteit.

Astrid is medewerkster van het eerste uur en zat in de concertzaal met de koning

Met haar eerste werkdag op 2 augustus is Astrid Jahangier letterlijk vrouw van het eerste uur. Als facilitair medewerkster ontvangt Astrid de gasten die via de artiesteningang binnenkomen. Wij spraken haar voor de nieuwe rubriek Naar Amare.

Langeland fuseert

Het HagaZiekenhuis in Den Haag en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer fuseren. Het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft gaat alleen verder.

Tien jaar Delft Fringe Festival

Festivaldirecteur Roel Beeftink-Funcken en zijn team van het Delft Fringe Festival zijn in een jubelstemming. Zaterdagavond pakken ze ‘live’ groots uit in Theater De Veste. „Eindelijk weer!”

Van een zolderkamer naar 3000 vierkante meter

De grootste spellenwinkel van Nederland wordt op 25 september in Delft geopend. ,,3000 vierkante meter”, zegt Jan van der Ham van Spellenwinkel.nl trots. ,,Soms kan ik het zelf amper geloven.”

Zevental maakt zich op voor ‘monstertocht’ met 18.000 hoogtemeters

Buiten is er een aangenaam temperatuurtje, maar Patrick van der Ende (51) en Marc Vriesen (50) hebben metershoog kippenvel. Het tweetal staat aan de vooravond van een grote uitdaging waar een flink aantal sponsors zich aan gecommitteerd heeft. De twee leden van Team Westland hebben, samen met nog vijf gemotiveerde kompanen, zestien dagen om 2000 kilometer naar het zuidwesten van Frankrijk te fietsen. Na aankomst wacht enkele dagen later nog de beklimming van de Tourmalet.

