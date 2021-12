Gemist? Zorgmedewerkster onthield cliënten medicijnen en personal trainers gewild door corona

OM: zorgmedewerkster onthield zo’n 150 cliënten medicijnen

Een 32-jarige voormalige zorgmedewerkster uit Maassluis wordt verdacht van het niet toedienen van medicijnen, terwijl dat wel had gemoeten. Zij zou jarenlang ruim 140 cliënten van een zorgorganisatie in Delft en acht patiënten in Den Haag medicatie hebben onthouden. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Zes cliënten hebben daardoor ‘aanzienlijk risico op ernstige gezondheidsschade’ gelopen.

Personal trainers enorm gewild door corona

Nog niet zo lang geleden was Carmen Vieveen (24) caissière bij een supermarkt. Nu laat ze zich omscholen tot personal trainer. Patatbakker Mees Kalisvaart (22) deed het ook. De carrièreswitch komt op het juiste moment: door de avondlockdown zijn personal trainers gewilder dan ooit.

Man met masker belt meerdere keren aan bij voordeur Hugo de Jonge

De politie heeft donderdagavond een 27-jarige Amsterdammer aangehouden voor het meerdere keren aanbellen bij de woning van demissionair minister Hugo de Jonge in Rotterdam. De man had een masker bij zich.

Zo veel boosters zet de Zoetermeerse priklocatie straks per dag

In de nieuwe grote locatie voor boosterprikken aan de Boerhaavelaan kunnen dagelijks tot duizend mensen een booster krijgen. De GGD neemt deze grote priklocatie maandag eerst op halve kracht in gebruik, na de jaarwisseling gaan de prikkers daar zeven dagen per week voluit.

Twee agenten vervolgd om gewelddadige aanhouding bij Malieveld-demonstratie

Het OM vervolgt twee agenten vanwege een gewelddadige aanhouding tijdens een coronademonstratie afgelopen maart op het Haagse Malieveld. Een demonstrant liep bijtwonden en hoofdletsel op. Het geweld was volgens het OM ‘niet proportioneel’.

Dit zijn de gevolgen van het regeerakkoord voor de Haagse regio

Negen maanden lang is er met smart uitgekeken naar het regeerakkoord, dat woensdag eindelijk gepresenteerd werd. Menig belangengroep, brancheorganisatie en gemeente schreef brieven naar de onderhandelende partijen met steeds dezelfde vragen: meer geld, meer steun, meer aandacht. Wat komt ervan terecht?

Lisanne (10) durft wél hardop te lezen voor schoolhond Sunny

Hardop voorlezen in de klas of een spreekbeurt houden. Het is voor veel kinderen doodeng. Een school in Pijnacker heeft een geheim wapen: Schoolhond Sunny. Hij biedt een luisterend oor, zonder onzekere kinderen af te blaffen. ‘Door hem heb ik nu mijn boek uitgelezen’.

Bouw van 66 sociale huurappartementen in De Lier

Wilfried Stribos, directeur-bestuurder a.i. bij woningcorporatie Arcade, en wethouder wonen Ben van der Stee (LPF) hebben donderdag het startsein gegeven voor de bouw van twee appartementengebouwen die Liermolen heten. Deze nieuwe appartementengebouwen komen in de nieuwbouwwijk Lierkwartier in De Lier en bieden plaats aan 66 sociale huurappartementen.

Bewoner van brandadres Rijswijk aangehouden

De bewoner van het huis aan de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk, waar gisteren brand uitbrak, is aangehouden door de politie.

1031 nieuwe coronabesmettingen

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van vrijdag 17 december.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.