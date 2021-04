Gemist? Zusjes bedolven onder haatreacties na testvakantie en parkeren op Scheveningen nog duurder

Wat als je in één klap je broertje en neven verliest?

Vier mensen in een auto. Alle vier dood. Een ongeluk op de A12 bij Den Haag maakte twee jaar geleden een einde aan hun jonge leven. Een verloofde, twee broers en hun neef.

‘Kasgraaier’ kon 875.000 euro van VVE vergokken

ABN Amro ontkent aansprakelijkheid voor het verduisteren van 875.000 euro van de Vereniging van Eigenaren (VVE) door Jan M., de gokverslaafde voorzitter van de vereniging. De VVE vindt dat de bank onvoldoende toezicht hield bij verdachte transacties en denkt nog na over vervolgstappen.

‘Hopelijk stort het vliegtuig neer’

Amy Smulders uit Zoetermeer was een van de gelukkigen. Zij mocht met haar zusje Sophie acht dagen op testvakantie naar Rhodos. Niet iedereen stond daar achter. Ze werd online flink aangevallen.

Avondklok voor katten redt veel vogels

Een schattig huisdier? Niet altijd. Katten zijn meedogenloze moordenaars, vooral ‘s nachts hebben ze het voorzien op jonge vogels. Stadsecoloog Diny Tubbing pleit daarom voor een avondklok voor katten.

Haagse horecazaken breiden terrassen weer uit

Het besluit van Rutte om volgende week de terrassen te heropenen, is de voorbode van heel wat vierkante meters extra terras in de stad. Ondernemers doen ook dit jaar veel aanvragen voor uitbreiding. ,,Het heeft ons er vorige zomer echt bovenop geholpen.”

Strandpaviljoenhouders ontploffen

Strandpaviljoenhouders op Scheveningen onploffen nu de gemeente Den Haag het voornemen heeft het parkeertarief in de badplaats in het hoogseizoen te verhogen naar tien euro per uur. Het extreem hoge parkeergeld zal zorgen dat surfers en toeristen de populaire badplaats gaan mijden, waarschuwt André Triep, voorzitter van de Vereniging van Strandexploitanten.

Kinderboerderij Tanthof vreest voor voortbestaan

Een mega-school van 1000 leerlingen in het groen bij kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof en de kindertuinen aan de Kalfjeslaan is mogelijk met flink wat aanpassingen. Dat is één van de uitkomsten van een deze week geopenbaard haalbaarheidsonderzoek.

Drillrapper Kevin A. krijgt vijf jaar de cel

Omdat hij drillraprivaal Tyrece B. op de Scheveningse Pier met een vuurwapen wilde beschieten, draait Rotterdammer Kevin A. voor vijf jaar de cel in. Tijdens die gewelddadige confrontatie augustus vorig jaar werd Cennethson ‘Chuchu’ Janga (19) dodelijk neergestoken.

Vader doet oproep na vondst drugsafval in Westlandse bermen

Praten we in Westland genoeg over het drugsgebruik onder jongeren? Michiel Ferwerda denkt van niet. Tijdens zijn maandelijkse opruimrondjes vindt hij regelmatig pakketjes waarin speed en cocaïne wordt bewaard. ,,Misschien is het naïef om te denken dat dat hier niet gebeurt.”

Juf met een oogafwijking

Door oogafwijking zou Janine (47) nooit docent kunnen worden, maar ze bewees anders. ,,Jij kan nooit voor de klas staan’’, zeiden deskundigen. Janine Brandsen zette door en heeft nu haar droombaan als geschiedenisdocent op een middelbare school. In de bus naar haar werk vond ze ook nog de inspiratie om een historische roman te schrijven.

‘Nog nooit zo bang geweest’

De 24–jarige bestuurder die in december 2020 in ‘s-Gravenzande op twee agenten inreed, is door de rechter in Den Haag veroordeeld tot een celstraf van vier maanden. Ook moet de man beide agenten, die voor hun leven vreesden, 500 euro betalen.

ADO-supporters moeten het hele land door voor sneltest

ADO-supporters gaan dit weekend massaal naar onder andere Utrecht en Rotterdam. Niet voor een uitduel met FC Utrecht of Feyenoord, maar voor een sneltest. De 1700 supporters die bij het thuisduel met Fortuna Sittard van zondag aanwezig mogen zijn, dienen veertig uur van tevoren een sneltest te doen. Klein probleem: alle sneltestlocaties in de buurt zitten vol.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.