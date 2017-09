Gemor blijft over flat statushouders

De gemeente wijzigde het bestemmingsplan wat de bouw van 20 appartementen mogelijk maakte in december 2016. Volgens de regels publiceerde ze dat voornemen in de Staatscourant en bij de gemeentelijke bekendmakingen. Ook zegt een woordvoerder dat een inloopavond is georganiseerd. ,,Alleen leest niemand dat blad. Daar moet je maar net achter komen'', zegt buurman Hans Assies. ,,Voor zo'n belangrijke wijziging had meer aandacht gevraagd moeten worden'', vindt ook een andere buurtbewoner.



Het gevolg: pas in juni, toen de gemeente een brief rondstuurde met de bekendmaking wat ze met de grond ging doen, was de periode voorbij om bezwaar aan te tekenen tegen het bestemmingsplan. Alleen tegen de omgevingsvergunning (dat over het gebouw en de directe omgeving gaat, red.) kon nog worden geprotesteerd. De aanvraag hiervoor werd in de zomervakantie op 3 augustus gepubliceerd.