Generaties botsen op Haagse markt: ‘Wij willen ook gehoord worden, wij zijn de toekomst’

Van heinde en verre trekken bezoekers naar de Haagse markt: ‘Hier kunnen we nog wel shoppen’

Ze komen uit alle hoeken van het land. Rotterdam, Brabant, maar ook Arnhem en Aalsmeer. Sinds bekend werd dat de Haagse markt open is, lopen er opvallend veel bezoekers van buiten Den Haag. Niet gek, omdat het bijna de enige plek is in het land waar je nog lekker kan shoppen. ,,We hebben er wel 1,5 uur voor moeten rijden, maar het was het waard.’’

23 december