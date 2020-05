Genieten is het, Bingo TV. Ik kan niet wachten tot het vrijdag is en tot die tijd droom ik van Marion

BBD is de Boodschappen Begeleidings Dienst. Sinds 1991 ondersteunen zij met name ouderen in Den Haag, die dankbaar gebruik maken van de vele initiatieven die de BBD ontwikkelt. Behalve de boodschappenhulp zijn er uitstapjes, thuisdiners en activiteiten in hun clubhuis ‘het Zamen’. Van samenzijn is weinig sprake nu Koningin Corona het land onveilig maakt. Daarom komt de BBD naar je tóe! Online. Met Bingo TV. Camp-tv van het hoogste niveau. Elke vrijdagmiddag om 14 uur is het Bingoteam live te aanschouwen op Den Haag TV. U waant zich terug in de tijd van Lokatel en Jacobse en van Es. Kees Goedhart - ‘veel mensen kennen mij al van de borrelmiddagen’ - presenteert het programma.