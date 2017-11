Genomineerden John Blankensteinprijs 2017 bekend

Burgemeester wil einde aan 'zetelroof' in politiek

11:28 Burgemeester Pauline Krikke wil dat er een eind komt aan de zogenoemde 'zetelroof' in de politiek. Raadsleden die niet meer met hun eigen partij door een deur kunnen, zouden hun plekje moeten inleveren. Nu is het zo dat zij op persoonlijke titel door kunnen in de politiek.