Geoffrey voelde zich als tiener al verantwoordelijk voor het apenleed dat hij zag

Halleluja, we mogen weer naar de kerk! Toch is de situatie nog lang niet zoals vóór corona

12:02 Bidden in kerken of moskeeën was lange tijd niet mogelijk vanwege corona. Gebedsdiensten waren wel toegestaan, maar op kleine schaal. Sinds een paar maanden mogen gelovigen weer, tot blijdschap van velen, in groten getale de kerk en moskee in. Toch is de situatie nog lang niet zoals vóór corona. ,,De sfeer is nu heel anders.’’