George en Wim boffen maar: niet alleen grootste achtertuin van Nederland, ook leukste voortuin

,,Ik zeg altijd, wij hebben met landgoed Meijendel de grootste achtertuin van Nederland. En die hoeven we niet eens te onderhouden”, lacht George. ,,Maar inmiddels zijn we het meest trots op onze ‘voortuin’. Dat is de verhoogde stoep pal aan de Van Alkemadelaan. Die staat helemaal vol met kleurige planten. We krijgen heel veel complimenten van voorbijgangers. Vaak ook van bestuurders van de auto’s die voor het stoplicht moeten wachten. Gisteren zei iemand nog dat het een feestje is om even voor rood te stoppen en van onze tuin te genieten.”