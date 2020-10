Geparkeerde auto Groenteweg volledig uitgebrand

Hardnekkig corona heeft grote gevolgen voor ‘gewone’ patiënt: ‘Helaas, zij gaan nu écht even voor...’

7:01 Honderden patiënten in Den Haag en omliggende gemeenten krijgen te horen dat hun operatie of behandeling niet doorgaat, omdat er zoveel coronapatiënten zijn. AD Haagsche Courant zet op een rijtje waarom uw knieoperatie, uw baarmoederverwijdering of uw kaakprobleem moet wachten.