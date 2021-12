Geparkeerde auto in brand gestoken in Mariahoeve

De gloednieu­we megafiet­sen­stal­ling bij Den Haag CS gaat dicht, maar wanneer?

Het is al een tijd bekend dat de gloednieuwe ondergrondse fietsenstalling bij Den Haag CS de deuren tijdelijk moet sluiten. Het laatste bericht sprak van oktober 2021, maar Haagse fietsers kunnen nog altijd terecht in de megastalling. De sluiting is weer uitgesteld.

30 november