Geparkeerde auto in brand op Het Oord in Den Haag

Prinses Beatrix bezoekt dansevene­ment Free To Move in Zuider­strand­the­a­ter

29 augustus Prinses Beatrix heeft vanavond in Den Haag de dansvoorstelling Free to Move bezocht. De voorstelling is een samenwerking van het Prinses Beatrix Spierfonds en Holland Dance, waarbij de top van de Nederlandse moderne dans zich inzet voor de strijd tegen spierziekten.