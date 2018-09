Geparkeerde auto in lichterlaaie op Hamerstraat

Column Daar waar fietsers en voetgan­gers elkaar kruisen, gaat het faliekant fout

6:28 Een groeiend aantal Haagse straten is dusdanig ingericht dat de automobilist er nog wel mag rijden, maar nadrukkelijk ‘te gast’ is. Na enige gewenning werkt het, ook in de auto, rustgevend. Edoch, waar de fietser te gast is, gaat het fout.