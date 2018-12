Geparkeerde BMW gaat in vlammen op

Vijf jaar cel voor opslag drugschemi­ca­liën en wapenbezit

19 december Hagenaar Robin van D. (27) is vandaag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar vanwege de opslag van grote hoeveelheden chemicaliën voor de fabricage van synthetische drugs in een loods in Delft.Bovendien werden er vier vuurwapens bij hem thuis gevonden, waarvan een onder zijn matras.