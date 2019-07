Gepensioneerde politiehond Joop vindt portemonnee van overleden man

aan tafel Mirjam en Axel eten elke maand samen met een vluchtelin­gen-ge­zin: 'Door het eten leer je elkaars cultuur kennen'

17:52 Mirjam Röhling en Axel Wicke eten eens in de maand met een Eritrees vluchtelingen-gezin. ,,Samen een maaltijd nuttigen is het ultieme verbindingsmiddel.'' Voor de rubriek Aan Tafel schuiven we elke week bij iemand aan uit de regio en prikken een vorkje mee. Deze week gingen we langs in de Schilderswijk.