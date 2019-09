Gepeperd festival moet Den Haag op de kaart zetten als cabaretstad

Cabaret is nog te veel het ondergeschoven kindje van de culturele sector, vinden ze bij de theaters Diligentia en PePijn. ,,In tegenstelling tot bijvoorbeeld het toneel wordt er vaak te makkelijk over het genre gedacht'', zegt Frank Heijman, artistiek leider van het nieuwe festival Peper dat vier dagen lang de lach laat uitrollen over en rond het Lange Voorhout. ,,Dat is niet terecht. Cabaret is niet alleen vermakelijk, het is ook vaak inhoudelijk en filosofisch. Cabaret vormt, zo luidt de ondertitel van ons festival ook, de lachspiegel van de samenleving.''