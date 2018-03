VideoDe autistische Tristan (13) is diep ongelukkig op zijn speciale school in Den Haag. Hij wil dolgraag naar een normale middelbare school, maar daar vinden ze hem een te zwaar geval. Zijn zusje Nikita (12) is een petitie gestart. ,,Tristan verdient een eerlijke kans."

Tijdens het eerste contact is er weinig aan de Zoetermeerse Tristan van den Heuvel te merken. Hij is een spontane tiener, die zijn gevoelens prima onder woorden kan brengen. Toch heeft zijn moeder Nathalie veel met hem te stellen gehad, vooral in zijn vroege kinderjaren.

,,Tristan sprak geen woord tot zijn vierde en speelde altijd alleen. Natuurlijk maak je je daar zorgen over als ouder. Komt dat nog goed? De crèche adviseerde ons om hem naar het speciaal onderwijs te sturen.'' Na begeleiding van onder meer een logopedist gingen Tristans communicatieve vaardigheden met grote sprongen vooruit. Uiteindelijk kon hij de laatste twee jaren zelfs terecht op een normale basisschool. Hij ging daar weg met een havo/vwo-advies op zak.

Quote Eigenlijk kan ik nu alles wat een normaal mens kan Tristan (13)

,,Ik heb met mijn autisme leren leven. Eigenlijk kan ik nu alles wat een normaal mens kan'', zegt Tristan over zichzelf. ,,Nou, dat is toch niet helemaal waar,'', corrigeert zijn moeder hem snel. ,,Je kunt bijvoorbeeld niet op de fiets door het verkeer. Die hoeveelheid prikkels kun je niet aan''.

Tristan gaat nu al twee jaar met de tram naar school: vestiging Westerbeek van het Pleysier College in Den Haag, een speciale school voor middelbare scholieren met een gedragsstoornis of met psychiatrische problematiek. ,,Het was mijn eigen keuze om daarnaartoe te gaan'', vertelt Tristan. ,,Ik was bang dat ik op een reguliere middelbare school gepest zou worden, vanwege mijn autisme.''

Doodsbedreigingen

Paradoxaal genoeg wordt hij juist op Westerbeek enorm gepest. Die pesterijen gaan ver. Zijn moeder toont screenshots van appjes, waarin Tristan door andere leerlingen dood wordt gewenst. ,,Er is zelfs een speciale Tristan-haatgroep aangemaakt, waarin ik elke dag werd uitgescholden en bedreigd. Hoe vaak heb ik niet moeten lezen dat het beter zou zijn als ik mezelf van kant zou maken. Ik zou het niet verdienen om te leven.''

Nadat moeder Nathalie aan de bel trok, zorgde de school dat de appgroep werd verwijderd. Maar ook nu nog gaan de pesterijen door. ,,Als de leraar even weg is uit de klas, begint het. Dan kijken die jongens me indringend aan en doen ze alsof ze zichzelf aan een strop ophangen. Of met een pistool in hun mond schieten. 'Jij moet dood', zeggen ze dan.'' Tristan pauzeert even. ,,Soms, heel soms, denk ik, misschien hebben ze wel gelijk.''

Quote Het aanbod voor het type leerling als Tristan is beperkt Nathalie (moeder van Tristan)

Nathalie raakt opnieuw geëmotioneerd wanneer ze haar zoon dit hoort zeggen. ,,Het is verschrikkelijk dat hij dit dagelijks moet doormaken. Dit houdt hij niet lang meer vol.'' Ze verwijt het de school niet. ,,De pesters zijn op hun gedrag aangesproken. Het is geen slechte school, maar het is niet de juiste school voor mijn zoon.''

Een andere speciale school is voor haar geen optie. ,,Het aanbod voor het type leerling als Tristan is beperkt. Voor de dichtstbijzijnde school zou hij heel ver moeten reizen.'' Bovendien hoort hij volgens haar überhaupt niet thuis tussen leerlingen met zware gedragsproblemen. Hijzelf is er ook van overtuigd dat hij, met wat begeleiding, prima mee kan komen in het reguliere onderwijs. ,,Natuurlijk wordt het flink aanpoten, vooral qua plannen. Ik zal ook moeten wennen aan de chaos in een normale klas. Maar in groep 7 en 8 ging het toch ook prima.''

Nathalie meldde haar zoon voor het nieuwe schooljaar aan bij meerdere scholen in de buurt. Ze kreeg nul op het rekest. ,,Bij het Montaigne Lyceum in Den Haag mocht ik op gesprek komen. Maar al snel kreeg ik te horen dat zij Tristan niet de zorg kunnen bieden die hij verdient. Hij zit niet voor niets in het speciaal onderwijs', zeiden ze." Het Erasmus College in Zoetermeer, de school waarop dochter Nikita het gymnasium volgt, hield om dezelfde redenen de boot af. Al gloort er een sprankje hoop voor Tristan. ,,Ik kreeg na die afwijzing alsnog een uitnodiging voor een gesprek met de zorgcoördinator'', zegt Nathalie. ,,De school neemt mijn verzoek nu in beraad, dus wie weet.''

Petitie

Om de zaak te bespoedigen is dochter Nikita (12) samen met vriendinnetje Caithlynn (12) een petitie gestart om Tristan op een 'normale' school te krijgen. Die overhandigt ze binnenkort aan de Zoetermeerse onderwijswethouder. ,,Ik doe dit niet alleen voor mijn broer, maar voor álle kinderen die vanwege een beperking niet terecht kunnen op een normale school. Iedereen verdient toch een eerlijke kans?'', zegt het meisje vastberaden.

De petitie, die een papieren en een digitale versie heeft (op petities.nl te vinden onder 'vechten voor autisme, elke leerling een eerlijke kans') is inmiddels door honderden leerlingen en ouders ondertekend. ,,Scholen moeten kijken naar wat kinderen wél kunnen en hen niet afwijzen op grond van vooroordelen,'' zegt Caithlynn. Tristan past volgens haar prima tussen 'normale' leerlingen. ,,Natuurlijk is hij een beetje anders dan de meeste van mijn klasgenootjes. Zo kan hij urenlang doorratelen over zijn hobby's Japan en manga, ook als je er geen zin in hebt. Maar ik ken genoeg leeftijdsgenootjes met ADHD, met een gehoorapparaat en zelfs met autisme, die gewoon op een normale school zitten. Waarom mag Tristan dat dan niet?''

Quote Er stappen zelden leerlingen over van het speciale onderwijs over naar een reguliere middelbare school. Je groeit niet zomaar over die problemen heen Johan van Dam (Lucas Onderwijs)

Volgens koepel Lucas Onderwijs, waaronder het Montaigne Lyceum valt, ligt het niet zo eenvoudig. ,,Ik kan vanwege privacy niet ingaan op deze specifieke casus, maar in zijn algemeenheid kan ik zeggen dat je écht niet zo maar terechtkomt op een speciale school zoals het Pleysier Colleeg,'', stelt Johan van Dam, verantwoordelijk voor het voortgezet onderwijs van Lucas in de regio. ,,Je krijgt alleen een toelaatbaarheidsverklaring in geval van zware problematiek. Er stappen zelden leerlingen over van het speciale onderwijs over naar een reguliere middelbare school. Je groeit niet zomaar over die problemen heen.'' Voor Tristan staat echter vast dat hij in het nieuwe schooljaar elders zit. En als dat niet lukt? ,,Daar durf ik niet aan te denken. Nee, dan word ik echt depressief.''

De uitgebreide reacties van het Pleysier college en Lucas Onderwijs staan in de kaders hierboven.