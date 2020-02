Gepland sekscentrum nu al onder vuur

Raadslid Charlotte Bos van D66 in Leidschendam-Voorburg werd verrast door de berichten dat er een nieuw erotisch centrum moet verrijzen aan de gemeentegrens met Den Haag. ,,Het is niet direct een visitekaartje voor de gemeente als je de stad in komt rijden. Op de impressie zie je dat het meerdere verdiepingen krijgt en gekleurde lichten. Omliggende hoogbouw kijkt erop uit en mensen in de trein hebben er zicht op.”