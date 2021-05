Geprikt worden: het is tijd om eens af te rekenen met een levenslang trauma

Of ik niet liever liggend geprikt word? Dat weiger ik. Het wordt tijd om eens af te rekenen met een levenslang trauma dat begon in mijn 17de levensjaar. Toen liep ik mijn naaldvrees op tijdens de dienstkeuring. Mannen van mijn leeftijd moesten daarvoor naar Delft; naast het station bevond zich de militaire keuringsdienst. Bij het bloedprikken liep ik tegen een aspirant-hospik aan die eigenlijk een carrière als dartsspeler ambieerde: mijn arm was het bord. Na vier keer mis prikken was ik het ezeltje prikken zat en begon de knul uit te schelden voor rotte vis. Waarop zijn baas binnen stapte en besloot dat hij het gezag moest herstellen. Op letterlijk doortastende wijze: hij zou dit varkentje wel even persoonlijk wassen.